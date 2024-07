Z Pardubic na Vysočinu už jezdí všechny objednané RegioFoxy, kraj chce další

Slavnost, při které se chtěly České dráhy na nové zastávce Pardubice centrum zkraje června pochlubit novými RegioFoxy, musela být odvolána. Jen tři dny předtím se totiž na stejném místě srazily vlaky a zahynuli čtyři lidé. Státní dopravce tak v úterý alespoň vypravil zvláštní vlak pro regionální politiky a novináře.

„Ta nešťastná událost a obrovská tragédie, která se stala právě na zastávce Pardubice centrum, celou záležitost oddálila,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/ČSSD).

Pro cestující se tím ale nic nezměnilo. Prostorné, bezbariérové a klimatizované soupravy s wi-fi, USB konektory a zásuvkami za celkem 665 milionů slouží mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem už od začátku července. Objevovat by se měly i na trati mezi Žďárcem u Skutče a Svitavami.

Všechny RegioFoxy disponují palubními jednotkami evropského zabezpečovače ETCS. Motorové jednotky jsou vybaveny motory Rolls-Royce, podle Českých drah tak představují jedny z nejekologičtějších dieselových vlaků v Evropě.

Lišky budou jezdit v polovině krajů

České dráhy si závazně objednaly od polského výrobce PESA celkem 106 souprav. Měly by jezdit v polovině českých krajů na tratích, které nejsou elektrifikované.

„Pokud jde o Pardubický kraj a Vysočinu, tam už byly soupravy kompletně dodány. Na Vysočinu devět kusů a do Pardubického kraje sedm. Dodali jsme několik jednotek do Středočeského a Jihočeského kraje. Letos plánujeme dát do provozu celkem 49 těchto motorových jednotek,“ řekl náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Motorová jednotka 847 RegioFox kapacita 115 míst k sezení (včetně sklopných sedaček)

8 jízdních kol

3 kočárky

2 invalidní vozíky

1 bezbariérová toaleta

klimatizace

Wi-Fi

zásuvky 230V+USB

audiovizuální systém, sčítání cestujících, bezpečnostní kamery

délka 44,4 metru

hmotnost 83 tun

max. rychlost 120 km/h

výkon 750 kW

dva motory

čtyři hnané nápravy

přenos výkonu hydrodynamický

tři podvozky

čtvery dveře

Souprava nabízí prostor pro 115 sedících pasažérů, osm jízdních kol, tři kočárky a dva invalidní vozíky. Její maximální rychlost bude sto dvacet kilometrů v hodině.

„Díky nasazení RegioFoxů se nám uvolní vozy 814 RegioNova, které budou nově jezdit na tratích Přelouč – Heřmanův Městec a Chrudim – Moravany – Holice. Do budoucna však budou vyměněna i tato vozidla. Prozatím však pomohou v jiných částech kraje,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš (ODS).

Cestování v Pardubickém kraji v budoucnu vylepší i osm jednotek RegioPanter, které zajišťují provoz mezi Pardubicemi, Hradcem Králové a Jaroměří. Na koleje by měly vyrazit nejpozději se změnou jízdních řádů v prosinci roku 2025. S dosavadními soupravami tak bude v kraji sloužit třináct Regiopanterů, které budou jezdit také mezi Kolínem a Českou Třebovou. V návaznosti na tyto investice se Pardubický kraj nedávno rozhodl prodloužit smlouvu s Českými drahami o dalších pět let.

V současné době dochází v Pardubickém kraji i k jiné obnově železničních vozidel, v letošním roce jsou postupně na Českotřebovsku nasazovány rekonstruované vozy RegioSpider.

Podle Michala Kortyše by modernizace měla pokračovat. RegioFoxy by se podle něj mohly objevit i jinde. „Budou další soupravy, ale musíme postupně, každá stojí bezmála sto milionů korun,“ řekl Kortyš.