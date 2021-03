Chrudim chce opravit historickou radnici. Jen neví, jak ji lépe využít

Ozdobný prvek nad vchodem do staré radnice s motivem dvou obrácených volut podle odborníků dokládá, že při přestavbě původně renesanční budovy v roce 1721 u toho byl významný barokní stavitel Jan Blažej Santini, kterého proslavil mimo jiné poutní kostel na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.

Chrudimská radnice je jedna z mála Santiniho palácových staveb v prostředí českého maloměsta.

Resselovo náměstí v Chrudimi má tři dominanty, a to kostel, morový sloup a starou radnici. Zatímco opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie pomalu postupují a restaurátoři v minulosti ošetřili i morový sloup, budova staré radnice přichází na řadu nyní.

„Chceme postupně rekonstruovat celou historickou radnici města Chrudimi,“ uvedl místostarosta Chrudimi Aleš Nunvář (Piráti). Radní v budově už desetiletí, či spíše staletí nerozhodují, místo nich jsou zde kanceláře městské policie a informační centrum.

Dům z roku 1560 se má dočkat kompletní rekonstrukce, která potrvá řadu let. Během letošního roku chce město dát jedenáct milionů na opravu střechy a barokní fasády směrem do náměstí. Součástí akce bude i výměna oken, vstupních dveří i kamenické práce.

Stará radnice Původní budova byla v roce 1560 přestavěna v renesančním slohu. V roce 1720 prošla barokní přestavbou, na níž se pravděpodobně podílel Jan Blažej Santini.V klenutých sklepech radnice se kdysi vykonávalo útrpné právo. Hodiny, které jsou součástí věžičky, zde byly instalovány v roce 1836. Vedle dveří je zazděna délková míra – chrudimský loket.

„Vnitřek budovy a zejména dvůr zůstanou zatím bez rekonstrukce. Plánujeme pokračovat v několika etapách v následujících letech,“ řekl místostarosta Aleš Nunvář.

Původně město chtělo letos najít firmu, která by opravila krovy a střechu. Jenže do soutěže se nikdo nepřihlásil. A tak radní spojili dvě etapy do jedné a dají firmám na zakázku delší čas. „Ukázalo se, že firmy jsou natolik vytíženy, že si netroufnou letos soutěžit tak významnou stavbu,“ uvedl Nunvář.

Chrudim ale ještě nevymyslela způsob, jak budovu na Resselově náměstí důstojně využít.

„Zatím úplně neznáme přesně využití budovy, uvažovalo se o nějaké galerii, v minulosti také o VIP kanceláři pro starostu v prvním patře. Těch řešení je tam hodně, ale nemáme místo, kam bychom městskou policii vystěhovali. Určitě tam zatím zůstává,“ uvedl starosta Chrudimi František Pilný.

Potíže podobného druhu řešili i jejich předchůdci. Už v roce 1737 přišla na město žádost o zřízení šenku na radnici, což radní nepovolili, přestože podle publikace Chrudim, vlastivědná encyklopedie potřebovali peníze. K uložení střelného prachu prostor o dvě desetiletí později shledali vhodným.

V budově od poloviny 19. století sídlil soud, později policejní úřad, věznice, ale dům dokonce sloužil pro ubytování lidí bez přístřeší a jistý čas zde fungovala vyšívačská škola.

Radnice na současném místě existovala už od dob husitských. Z doby renesanční přestavby v polovině šestnáctého století se zde zachoval nápis, podle něhož „Tento dům nenávidí nepravost, miluje mír, trestá zločiny, zachovává práva, ctí počestné“.