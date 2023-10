Na jejich radary spoléhá i armáda. „Specialisty si vychováváme,“ říká manažerka

Firma nyní hledá nové zaměstnance, kteří by se na dalším rozrůstání společnosti chtěli podílet. „Hledáme odborníky do technického úseku v oblasti radiolokace a vývoje softwaru a hardwaru,“ říká Pavlína Novotná, HR ředitelka společnosti Eldis Pardubice.

Jak těžké je lidi s touto specializací najít?

Není jich mnoho, spíše maličko, protože je také málo škol, které se na tyto obory zaměřují. Spíše si musíme takového člověka vychovat v rámci firmy, případně jej přilákat z jiné firmy. Ale nejde jen o radarové specialisty: hledáme ale i odborníky do výrobního úseku.

Můžete si takhle vytáhnout do svých řad i studenty?

Spolupracujeme se Střední školou elektrotechnickou, také s univerzitami v Pardubicích i v Hradci Králové, ale i s ČVUT v Praze a VUT v Brně. Od nich už očekáváme odbornost. Máme studenty, kteří u nás byli zaměstnaní nebo na praxi, dostali se na vysokou školu a pokračují v oboru, který u nás začali. U nich pevně věříme, že se vrátí natrvalo, až dostudují. Po dobu studia u nás mohou pracovat brigádně, u nás načerpají informace. Dáváme příležitost dostat se do zajímavého a dynamicky se rozvíjejícího oboru radiolokace. Máme konkrétní případy, že právě takto se k nám lidé dostávají a jsem za to ráda.

Takže tady vykonávají i praxi?

Ano, například toto léto zde vykonávali někteří studenti brigádu. Ta je pro některé i odrazovým můstkem k tomu, kde se po absolutoriu ucházet o místo.

Mohou se na vás obrátit i nekvalifikovaní uchazeči?

Jdeme hlavně po konkrétních specializacích, uchazeči už musí aspoň částečně něco z oboru umět. Zejména do technického úseku bychom potřebovali vzhledem k přicházejícím projektům asi kolem třiceti posil, a to konkrétně na vývoj a veškeré oblasti techniky a radiolokací. Máme v současné době vyvinuté jak primární, tak sekundární radary i přesné přibližovací radary nové generace, které vyhovují požadavkům Evropské komise a organizace Eurocontrol. V současné době připravujeme jejich první realizace a vedle toho máme další projekty, u nichž využíváme např. umělé inteligence.

Když se tak přetahujete o úzkoprofilové zaměstnance, co uchazečům nabízíte formou benefitů?

Naši zaměstnanci mají zkrácený pracovní týden, tedy 37,5 hodiny. Máme ale například Eldis sportovní klub, kdy každou středu po pracovní době se někteří z kolegů domluví a společně vyráží na kolo nebo si zaběhat. Obecně mám pocit, že ačkoli máme 250 zaměstnanců, daří se nám držet takový rodinný duch, který ve firmě stále přetrvává z dřívější doby. Znají se tady prakticky všichni osobně a pak se to hezky podepisuje na firemní kultuře. Dalším benefitem je karta na čerpání pohonných hmot, stravenkový paušál poskytujeme do mzdy, zaměstnanci mohou uplatnit slevu na nákup nového automobilu Škoda. V souvislosti s náborem zmíním ještě příspěvek za doporučení nového zaměstnance ve výši až 50 tisíc korun.

Jaké projekty jsou před vámi?

Je jich spousta, ale zdaleka všechny nemohu konkretizovat. Několik ale i tak zmíním. Jsou to zajímavé projekty jak civilní, tak armádní, a to jak v Evropě, třeba v Polsku či v Norsku, tak na jiných kontinentech. Instalace aktuálně probíhají v Maroku, avšak v běhu jsou i asijské projekty, zejména v Indii. V současné době je ve výrobě třetí radar z jedenácti, které dodáváme indickému námořnictvu a po dokončení této zakázky bude mít Eldis Pardubice v Indii instalovaných již 36 radarů. To je velký úspěch, který se nám od roku 2012, kdy jsme se v Indii poprvé prosadili, daří dále rozvíjet, a to především díky udržování velmi dobrých vztahů s místními partnery. Naše radary již pokrývají 99 procent tamního vzdušného prostoru.

Součástí některých radarů je i radom. Vypadá jako fotbalový míč. K čemu slouží?

To je zjednodušeně řečeno kryt ve tvaru koule, pod nějž se radarové antény schovávají před povětrnostními vlivy. O tento kryt je čím dál větší zájem ze strany zákazníků při výběrových řízeních. Dříve jsme je museli nakupovat od externích dodavatelů. Byly nákladné a v některých výběrových řízeních to firmu znevýhodňovalo.

Nyní ho můžeme nabízet v tendrech sami, což pro nás znamená další posílení pozice na trhu. V Eldisu si dokážeme vyrobit až 90 procent radarových komponent sami, nejsme tedy tolik závislí na subdodavatelích. Radom se nám podařilo vyvinout i díky dotačnímu titulu a ve spolupráci s partnery, jimiž byly Univerzita Pardubice a vývojářská firma New Space Technologies. Výhodou našeho nového radomu je, že je navržen přímo na naše antény i radarové systémy. To nám ale do budoucna nebrání nabízet jej i samostatně. Na Bezděkově, kde máme testovací polygon, už máme instalovaný první kus.