Taškařice o pardubickém útulku nebere konce, hledá se nové místo

Kdyby byl člověk cynik, mohl by ten příběh zfilmovat jako bláznivou komedii. To, co se děje pardubickým radním při výběru místa pro nový zvířecí útulek, se už vymyká běžné realitě. Ať se rozhodnou umístit případný domov pro zaběhnutá zvířata kamkoliv, během pár týdnů se ukáže, že to znovu nepůjde.

Naposledy pohořeli na první pohled na tom nejméně lukrativním místě v Pardubicích.Na poli za Starými Čívicemi, stovky metrů od nejbližšího obydleného stavení. Jenže ouha, nevšimli si, že na pozemku leží starý betonový žlab. A ten zřejmě bude stačit na další odsun už mnohokrát zrušeného projektu.

„Zdá se, že útulek je prokletý. Kdykoli se nějaké místo pro útulek našlo, ukázala se poté nějaká nepřekonatelná překážka, teď zase tyto jámy. Zdálo se, že se dohodneme se správcem konkurzní podstaty po bývalém JZD Svítkov a silážní jámy od něj odkoupíme. To by nám uvolnilo pozemek pro stavbu nového útulku pro ztracená zvířata. Nyní to ale vypadá bledě,“ uvedl primátor Jan Nadrchal z ANO.

Podle něj se totiž zdá, že o majetek pochybné hodnoty začne soud.

„Ozval se nám totiž muž, který tvrdí, že ty jámy od správce v minulosti koupil a že jsou jeho. Nyní to vypadá na soudní spor o vlastnictví mezi oběma stranami. Mám obavy, aby to netrvalo dva tři roky, což je u nás docela běžné. Pak bychom se dostali do potíží, protože bychom potřebovali v roce 2025 začít stavět domov seniorů,“ uvedl Nadrchal s tím, že zřejmě začne hledání nového místa pro útulek.

A tak radní opět vyrazili k mapě a začali hledat další místo ve městě, kde by snad útulek nikomu nevadil. Nakonec zabodli prst v lokalitě na Dolíčku. Tedy na území mezi výpadovkou na Chrudim a letištěm. „Skoro se nám zdá, že na Dolíčku je to nejlepší, v okolí jsou jen garáže a fotbalové hřiště. Musíme zjistit, zda je místo vhodné pro městskou policii, která tam má mít zázemí, a pro dobrovolníky, kteří chodí venčit psy,“ řekla ČTK náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.

Politici zatím nezabalili ani možnost, že by nakonec útulek stál nedaleko Starých Čívic. Ve hře jsou tam dokonce dvě lokality. Jedna se týká zmíněného pozemku, na kterém je silážní žlab.

Ten patrně patří JZD Československo-sovětského přátelství Svítkov. Družstvo je v likvidaci, jedná za něj insolvenční správce. Komu desítky metrů dlouhý žlab patří, má snad relativně brzy rozhodnout soud. Od toho pak chce radnice rozbitou a nevyužívanou stavbu koupit, zbourat ji, aby byl pozemek vyčištěný. „Během léta bychom měli mít verdikt soudu,“ řekla Klčová.

Druhý pozemek pak byl za průmyslovou zónou nedaleko obory, která se táhne od čívického zámečku směrem k železničnímu koridoru. Ovšem ani tam to nevypadá nadějně. „Znovu jsme se sešli i s majitelem dančí obory ve Starých Čivicích, jestli nezměnil názor. V minulosti blízkost útulku odmítl a trvá na tom nadále. Nechce, aby divoká zvířata rušili psi,“ uvedla Klčová.

Nepříjemné je, že město chce už brzy využít dosavadní areál ve Štrossově ulici pro stavbu domova pro seniory. A komplikace při výstavbě nového útulku, mohou stavbu zásadně zdržet. „Čas nás začíná trochu tlačit, plánuje se výstavba domova pro seniory, ale myslím, že máme dva tři roky roky čas na to, abychom vybudovali útulek nový. Myslím, že se lidé bojí hluku, a proto se snažíme najít takovou lokalitu, kde by útulek neobtěžoval,“ dodala Klčová.

Nový útulek má být moderní zařízení za desítky milionů korun. Umístěna tam má být veterinární ordinace i prostory pro služební psy městské policie.