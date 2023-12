Zastávka navíc a nové soupravy. Větší změny ale změna řádů v kraji nepřinese

Každoroční prosincová změna jízdních řádů výrazné novinky v Pardubickém kraji nepřinese. Přesto drobné posuny k lepšímu se od neděle 10. prosince najdou. Radost by mohli mít cestující na trati Pardubice - Havlíčkův Brod, kde je začne vozit nová motorová jednotka RegioFox 847.012 polského výrobce Pesa.

Celkem České dráhy pro Pardubický kraj pořídí sedm souprav, které s již dvěma provozovanými jednotkami předchozí generace řady 844 RegioShark postupně vytlačí z trati všechny Regionovy, a výrazně tím zvýší komfort cestování na Vysočinu.

V Hlinsku už od neděle dojde i na odstranění otravných přestupů mezi vlaky mířícími do Havlíčkova Brodu. Nový grafikon potěší i obyvatele obce Orel, které se po desítkách let podařilo přesvědčit Správu železnic, aby lidem před okny domů vybudovala novou zastávku. Zastavovat tady budou až na malé výjimky všechny osobní vlaky.

Revoluce na tratích v okolí Pardubic přijde po dlouhých desítkách let až k 9. červnu, tedy po dobudování nové pardubické zastávky v centru a zdvojkolejnění trati mezi Pardubicemi a Rosicemi nad Labem, kde většina vlaků ve směru na Vysočinu trávila dlouhé minuty navíc. Na zastávku přístupnou z podjezdu mezi podjezdem na ulici 17. listopadu a podchodem pro pěší v ulici Sladkovského budou zajíždět všechny osobní a spěšné vlaky od Hradce Králové.

„Ze směru a ve směru Chrudim pak objednatel nyní počítá s tím, že tato zastávka bude obsluhována pouze v pracovní dny zhruba od 5. do 9. a následně od 12. do 19. hodiny. Ostatní vlaky budou končit jako dosud na hlavním nádraží. Vlaky z Pardubic směrem na Chrudim budou v Rosicích stát nanejvýš 2 až 3 minuty, což je čas nezbytný na změnu směru jízdy,“ řekl mluvčí Českých drah Petr Pošta a dodal, že vlaky z Pardubic na Havlíčkův Brod budou jezdit v pravidelném dvouhodinovém taktu po celý den i týden.

V ranní a dopolední špičce nastane zahuštění spojů každou hodinu. „Další vlaky budou zahušťovat interval až na půl hodiny mezi Pardubicemi a Chrudimí, Slatiňany, popřípadě až Skutčí,“ dodal Pošta.

Na hlavní koridorové trati se od prosince počítá jen s menšími úpravami. V pracovní dny pojede z Pardubic (5:43) přímý vlak až do Letovic, čímž vznikne přímé ranní spojení do měst ve východní části kraje. V průběhu zimních měsíců si má polepšit i lokálka do Heřmanova Městce a do Holic, kde legendární motorové vozy řady 810 nahradí Regionovy stažené z trati, kde začnou jezdit nové polské jednotky.

