Kanál Dunaj-Odra-Labe skončil, obce v Pardubickém kraji cítí šanci na rozvoj

Česká Třebová měla desítky let blokované pozemky na východ od města. Sousední Rybník měl zase tu smůlu, že projektanti ve svých vizích umístili pokračování labské větvě na západ od vesnice.

Poté, co vláda zrušila ve středu územní rezervy pro vodní koridor Dunaj-Odra-Labe, mohou v České Třebové a Rybníku změnit územní plány a nechat koridor zastavět.

Jenže ve skutečnosti to tak horké nebude. Byť konec kanálu byl ve vzduchu už pár let, většina obcí žádné konkrétní plány s pozemky nemá. Například v obci Rybník, kde jsou uvolněné pozemky na dohled od frekventované silnice I/34, budou zastupitelé teprve debatovat, zda právě tímto směrem se má obec rozvíjet.

„Musíme se nad tím v zastupitelstvu zamyslet. Obec vhodné pozemky na výstavbu rodinných domů nemá, takže možnost využít tento prostor tady je. Ale v tuto chvíli neumím říct, zda územní plán změníme,“ řekl starosta obce Rybník Jiří Hrdlička.

V České Třebové koridor blokoval území o rozloze 43 hektarů, kde jsou především pole. „Jsem potěšen, že se to povedlo vyřešit, ale bude ještě dlouho trvat, než to projde legislativním kolečkem. Neznamená to, že na to hned vlétneme a rozhodneme o uvolnění těchto pozemků pro výstavbu rodinných domů. Je to pro nás šance pro rozvoj města do budoucna,“ řekl starosta České Třebové Zdeněk Řehák (3PK).

V Pardubicích se nyní zase otevírá prostor mezi Černou za Bory a Staročernskem, kudy měl kanál vést. Paradoxně to nemusí být pro místní výhra. Starosta čtvrtého obvodu Jan Procházka (ANO) už upozorňuje, že si rozhodně nepřeje, aby tam mohly vzniknout průmyslové stavby.

„Budu chtít, abychom si to pohlídali, aby tento prostor zůstal chráněný a nevyrostlo tam něco, co si nepřejeme. Pokud by šlo o stavby pro bydlení, to by nám samozřejmě nevadilo,“ uvedl.

Koridor průplavu DOL se podle původních plánů měl odpojit z Labe v blízkosti pardubické městské části Hůrka, stočit se k jihu a východně od obce Spojil zamířit k Černé za Bory. Trasa vedla až k České Třebové a dál se vinula mezi Mladějovem a Rychnovem a přes Grunu mířila na východ.

Náklady rostly do stovek miliard

Většinou však koridor vedl tak, že rozvoj obcí přímo neomezoval. „U nás to vedlo extravilánem, žádné pozemky pro výstavbu to neovlivní. Ale jsme rádi, že to tu nebude,“ uvedl starosta Gruny na Svitavsku Milan Křivánek.

Vždy bylo jasné, že stavba kanálu přes kopcovitou část Pardubického kraje bude extrémně složitá a drahá. Projektanti před třemi lety přiznali, že původní návrhy jsou neproveditelné, a přišli s novými.

Vymysleli, že trasu povedou pěti průplavními tunely, z nichž nejdelší u České Třebové by měřil bezmála dvanáct kilometrů. Kvůli ochraně přírody podle nich nebyla jiná možnost. Náklady spočítali na 300 miliard korun.

S tím, jak se plány na výstavbu posouvaly čím dál více do oblasti sci-fi, se měnil i postoj některých politiků. Bylo to vidět u hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického (3PK/ČSSD). Z opatrného zastánce této vize se stal nakonec jejím odpůrcem s odkazem na to, že koridor blokuje rozvoj obcí, a rozhodnutí vlády tak přivítal.

„I za stávající ekonomické situace považuji tento krok za jediný možný a logický,“ uvedl Netolický. Území v plánované trase koridoru bylo blokováno od roku 2010, kdy jeho ochranu zavedla tehdejší vláda Jana Fischera. Nyní se odblokuje pro jiné stavby.

To by teoreticky mohlo vést i k přehodnocení některých dalších akcí, třeba trasy chystaného obchvatu Vysokého Mýta, který připravuje kraj. I kvůli kanálu se má komunikace přiblížit až k okrajové zástavbě města. Vysokému Mýtu by se asi velmi líbilo, kdyby trasa šla dál od města a kopírovala železnici na Choceň. Plánovaný kanál už tomu nebrání.