Permanentky na Dynamo zase zdražily. Fandové je stejně skoupí

Fanoušci červenobílých se tak musí připravit na to, že příští sezona je bude stát zase více peněz než ta předchozí. V průměru se cena permanentek, které se začínají prodávat od středy, zvedá o zhruba tisíc korun. Výrazně ušetří ti, kteří vlastnili sezonní vstupenku i v minulé sezoně.

Ceny permanentek na Dynamo v sezoně 2024/25 Kategorie A

13 900 Kč

12 500 Kč Kategorie B

11 000 Kč

9 950 Kč Kategorie C

7 200 Kč

6 500 Kč Kategorie D

5 800 Kč

5 200 Kč Omezená kategorie, stání

4 700 Kč

4 300 Kč Pozn.: První cena platí pro fanoušky, kteří letos kupují sezonní vstupenku poprvé. Druhá pak pro lidi, kteří měli permanentku v poslední sezoně.

„Snažíme se zvýhodnit stávající držitele permanentek. Ti budou mít cenu nižší. Navíc v ceně jsou i tři domácí zápasy v Lize mistrů. Jsme si vědomi, že cena šla vzhůru, ale je potřeba připomenout, že stát zvedl DPH u vstupenek na sport nebo kulturu,“ řekl mluvčí HC Dynamo Pardubice Jan Mroviec.

Změny v praxi vypadají tak, že zatímco loni stálo místo s nejlepším výhledem na sezonu 11 500 korun, letos to samé bude už za 13 900. Kategorie C šla ze šesti tisíc na 7 200 korun a stání ze 4 100 na 4 700. Nutno dodat, že věrní fanoušci dost ušetří. V případě nejlepších míst to je 1 400 korun oproti těm, kteří se rozhodnou pro permanentku poprvé.

„Pro permanentkáře z minulé sezony začíná prodej 29. května. Rezervace jejich míst z předešlého ročníku trvá až do 27. června,“ uvedl Jan Mroviec a dodal, že fanoušci dostanou i další bonusy. „Nákupem permanentní vstupenky získají bonusový voucher, se kterým budou moci zakoupit výhodněji kroniku Dynamo100 nebo jiné produkty Dynama,“ doplnil mluvčí.

Ohledně nových cen permanentek se logicky strhla na sociálních sítích ostrá debata. Část fanoušků nesla zdražení poměrně těžce. Hodně odkazovali na to, že Pardubice budou mít podstatně dražší sezonní vstupné než hokejová Sparta.

„Permice máme dražší než v Praze tak o dva tisíce. Jen ty platy tady v Synthesii nemáme jako v Praze. Tak já nevím, kde je chyba,“ napsal na síť X třeba Petr Šturma.

Jde o poměr cena – výkon, říká majitel Dynama

Pravda je, že Sparta po letošní sezoně část permanentek nezdražovala vůbec. Na nejlukrativnější místa v O2 areně prodává permanentku za 10 400 korun ovšem včetně zápasů play off, kterých může být v krajním případě až 12 ke 26 domácím utkáním základní části.

„Myslím, že jde o klasický poměr cena – výkon. Sparta loni skončila ve čtvrtfinále, letos v semifinále. My jsme dvakrát po sobě vyhráli základní část, loni jsme byli třetí, letos druzí,“ uvedl ke srovnání se Spartou majitel Dynama Petr Dědek.

K tomu je třeba připočíst, že Sparta má daleko větší arénu, a ta není ani zdaleka na každém zápase tak našlapaná jako pardubická enteria arena. Pražský tým měl letos průměrnou návštěvnost 11 586 lidí, to znamená, že obvykle na každý zápas zbývalo přes pět tisíc lístků. To Pardubice mají kapacitu haly jen 10 194 míst, ale rekordní průměrná návštěvnost se letos zastavila na čísle 9 460. Zápasy play off pak byly všechny vyprodané.

Začíná tak platit rovnice, že kdo nemá permanentku, na zápasy o titul se bude v Pardubicích dostávat jen těžko. „Každý majitel permanentní vstupenky získá automaticky předkupní právo na své místo pro zápasy play off. Jedinou zárukou, jak se dostat na utkání Dynama v rámci vyřazovacích bojů, je tedy zakoupení permanentky. Téměř všechna domácí utkání Dynama v play off 2024 byla beznadějně vyprodaná. Vstupenky na finálové zápasy zmizely z online prodejního systému dokonce v řádu jednotek minut,“ potvrdil Mroviec.

Ostatně většina fanoušků na síti také hned oznámila, že permanentku i přes zdražení koupí. Jednoduše řečeno – poptávka po hokeji je v Pardubicích tak velká, že si manažeři klubu mohou zdražení v klidu dovolit.

„Já dal předloni za permanentku 4 500, loni 5 400 a na novou sezonu 6 500 korun. Mám kategorii C. Ale bez permice už mnoho let si to prostě neumím představit. Dynamo! “ trefně shrnul pocity většiny fanoušků Pardubic na síti X fanoušek Jiří Rychtera.