Řidičům slouží nový přivaděč na D35, první jím projeli záchranáři s pacientem

Nová silnice je oproti předchozímu stavu širší a přímější. Její délka je necelých 3,5 kilometru. Více než polovina trasy už řidičům slouží od letošního června, kdy silničáři převedli provoz na hotový první úsek ve směru od D35 po novou křižovatku u Horních Ředic. Na ní jsou zřízeny odbočovací pruhy, což také přispívá ke zvýšení bezpečnosti.

Jako první se tudy v úterý kolem druhé odpolední prohnali záchranáři, kteří v doprovodu lékaře v osobním záchranářském voze převáželi do pardubické nemocnice pacienta. „Měl akutní infarkt myokardu,“ řekla mluvčí záchranky Alena Kisiala.

Silničáři ještě ani nestihli uklidit reklamní praporky, záchranka kolem nich projela a dál pospíchala směrem na Pardubice.

Původní silnice I/36 nebyla od nového přivaděče příliš vzdálená. Po červnovém převedení provozu jej firma odstranila a nyní je z něj opět pole.

„Všechnu ornici jsme využili na přilehlé pozemky. Na poli je pozůstatek komunikace, která zde sloužila ještě před rokem a půl. Málokdy se však děje, že by silnice vůbec nezůstala a že by se půda dostala do lokálního zemědělského fondu,“ řekl Martin Bašár, technický ředitel firmy Strabag, která přivaděč stavěla.

Zprovozněním nové silnice ale stavební ruch v okolí neskončí. Následující necelé tři týdny budou stavbaři ještě upravovat do finální podoby část od nové křižovatky po zatáčku u kostela v Ředicích. Práce se tedy zaměří na úsek dnes již původní trasy I/36 a vyžádá si jeho úplnou uzavírku. Řidiči budou muset jet objízdnou trasou přes Ředice.

Výraznou změnou způsobenou vedením nové trasy je fakt, že řidiči jedoucí od Komárova do Holic ztratí možnost přímého napojení na novou přeložku (i opačně). Nájezd ze silnice III. třídy vpravo do Holic totiž zmizel, jelikož původní stopa I/36 je zde zaslepena. Pro řidiče to znamená jediné, že při cestě do Holic a zpět budou muset jezdit přes Horní Ředice.

Obci tak nová stavba paradoxně uškodí, jelikož přivede na průtah cca až stovky aut denně, které se v původním stavu Ředicím vyhnuly.

Silnice bude bezpečnější, ale svádí k vyšší rychlosti

Přínosem přeložky je zejména zvýšení bezpečnosti provozu, jelikož na zmíněné křižovatce se silnicí do Komárova se v posledních letech stalo množství více či méně závažných nehod. Časová úspora ovšem bude zanedbatelná, protože původní stopa I/36 vedla převážně mimo zástavbu.

Po dlouhých letech si ale oddechnou od hustého provozu před svými okny lidé z několika domů v blízkosti kostela v Ředicích, kteří trpěli zejména po zprovoznění prvního úseku dálnice D35 z Opatovic do Časů v prosinci 2021. Následující rok byla I/36 hlavním sjezdem z konce dálnice na I/35 u Holic. Po protažení D35 do Ostrova počet vozů sjíždějících na I/36 citelně poklesl. Dnes většina aut spíše odbočuje z I/36 na Časy a Pardubice, než aby najížděla na D35.

Tento stav se má však změnit v roce 2026, kdy chce mít ŘSD postavený přivaděč po I/36 i ze strany od Pardubic. Jeho součástí je obchvat Sezemic, u kterého ŘSD začalo v říjnu vybírat zhotovitele. Zároveň Pardubický kraj včera oznámil zahájení stavebního řízení na tuto stavbu. „Odhadovaná cena je 1,2 miliardy korun. Na přelomu druhého a třetího kvartálu bychom chtěli tuto stavbu zahájit, nejpozději v roce 2026 by mělo být hotovo,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Včera otevřená silnice slouží jako přivaděč k D35, byť ho ŘSD zprovoznilo s necelým dvouletým zpožděním od otevření dálnice. V budoucnu se dá však očekávat, že přivaděč přiláká větší množství vozidel mířících na dálnici z oblasti Rychnovska, Orlických hor či z průmyslové zóny v Kvasinách.

Stane se tak po zprovoznění plánované přeložky I/36 z Holic do Čestic. Jeho součástí je též obchvat Borohrádku, kudy nyní nemohou projíždět kamiony, které se nevejdou do podjezdu pod železniční tratí. Nová trasa povede mimo Borohrádek, Veliny i Holice. Podle nynějších plánů ŘSD má ale stavba přeložky začít nejdříve v roce 2028.