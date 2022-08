Kvůli poruše trakčního vedení stojí koridor spojující Čechy a Moravu

„Před 6:45 došlo ve stanici Brandýs nad Orlicí k poškození trakčního vedení. V současné době pracujeme na opravě trakčního vedení, jedná se o opravu v obou kolejích, takže zatím není možné provoz obnovit. Jakmile bude oprava dokončena, vlaky se budou moci na koridoru rozjet,“ řekl iDNES.cz krajský mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Podle jeho informací je plánovaná obnova kolem dvanácté hodiny dopoledne. Výhled zprovoznění bude Správa upřesňovat.

„Je to koridor, který spojuje Čechy a Moravu, takže ano, dotýká se to desítky spojů,“ uvedl Gavenda.

Správa železnic @Spravazeleznic ⚠️ V Brandýse nad Orlicí došlo k poškození trakčního vedení, provoz na koridoru je přerušený. Rozsah poškození zjišťujeme, stav budeme upřesňovat. Za komplikace na cestách se omlouváme. oblíbit odpovědět

České dráhy mají v regionu kvůli pracím na trati výlukový jízdní řád pro autobusy. Několik vlaků je odřeknutých a cestující musí počkat na následující spoje.

Plné nádraží, odřeknuté spoje

České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu, která jezdí kyvadlově mezi stanicemi Zámrsk a Česká Třebová.

„U dálkových vlaků se náhradní autobusová doprava zajišťuje komplikovaně. V těchto případech se vyčkává obnovení provozu. Cestující si mohli vystoupit z vlaků, nečekají někde v polích u trati. Mohli se vrátit do své výchozí stanice, snažíme se o ně postarat,“ řekla iDNES.cz mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Ve stanicích Česká Třebová a Pardubice si lidé mohli vystoupit a dle jejích informací jsou na místě zaměstnanci ČD, které cestujícím poradí.

Na místě na nádraží v Pardubicích je editor iDNES.cz, který popsal, že na místě jsou desítky naštvaných lidí.

Zastavený provoz se dotýká i jiných dopravců. „Máme informace od Správy železnic, přijali jsme interní opatření. Noční spoj z Košic evakuují hasiči do autobusů a převážejí cestující do stanice Choceň. Máme náhradní soupravu pro cestující, převeze je následně do Prahy,“ řekl iDNES.cz Jiří Jahelka z RegioJetu.

RegioJet odřekl vlak z Prahy a vlak z Havířova. Cestující mají použít následující spoje. Všichni cestující dostali sms zprávy či e-maily.

Poškození výhybky

Na stejné trati se už brzo ráno stala nehoda vlaku. „Ráno při ukončování výluky poškodil jeden vůz pracovního vlaku výhybku, vykolejil. Šlo primárně o zajištění výhybky, aby se mohlo jet dále. Obě události jsou na stejném koridoru, ve stejném úseku, staly po sobě a nesouvisí spolu,“ dodal Gavenda.

K poškození výhybky dle webu Českých drah došlo ve stanici Choceň před čtvrtou hodinou ranní, provoz se začal obnovovat v půl sedmé.