Na D11 „tankodromem“. Kraj nestíhá opravy, peníze někdy nerozděluje správně

Jak chránit silnice? Vážení má zpoždění

Kromě pořádné opravy by krajským silnicím v Pardubickém kraji velmi prospělo také vážení kamionů, které by na ně alespoň částečně nepustilo přetížené soupravy. Běžné namátkové vážení prováděné Policií České republiky ale podle zkušenosti obce Břehy moc nefunguje. „Ano, policie zde vážila kamiony. Máme pro to i zvoleno vhodné místo. V praxi to vypadá tak, že zváží jeden kamion a najednou konec. Od té chvíle tudy projede jeden kamion za hodinu. Řidiči si to dají vysílačkami vědět. Jakmile policie odjede, okamžitě se sem vrátí,“ popsal starosta Pavel Jirava. Vyřešit to měla speciální stálá místa pro rychlostní vážení kamionů, která kraj sliboval připravit už před už před pěti lety. Je to však spojené s řadou problémů a podle kraje se doposud pro to nepodařilo najít vhodnou lokalitu. Přetížené soupravy jsou problémem v celém Česku.