Šoféruje pomocí lokte a joysticku, hendikepovaný mladík získal řidičák

První svého druhu. Přesně tak vypadal čtrnáctidenní výcvikový kurz pro Róberta Balušíka, který speciálně upravené auto v autoškole Peml během jízdy ovládal pouze loktem.

„Jsem spokojený. Jelo se mi v pohodě. Myslím si, že jsem žádnou chybu neudělal, což mi potvrdil i pan komisař,“ okomentoval mladík zdárně zvládnuté závěrečné jízdy krátce po získání řidičského oprávnění.

Jeho Škoda Superb, ve které zkoušky v přeloučských ulicích absolvoval, vypadá na první pohled úplně normálně. Je vybavená automatickou převodovkou, ovšem volantu ani pedálů brzd a plynu se řidič při jízdě ani nedotkne.

„Joystickem dopředu ovládá brzdu, dozadu je plyn a doprava nebo doleva otáčí volantem. Všechno ostatní se ovládá hlasem, ať jsou to směrovky, okénka, zkrátka vše spojené s komfortem řidiče. Je to top řešení pro hendikepované. Naráží to však na finanční stránku,“ uvedl instruktor autoškoly Pavel Peml.

Závěrečná zkouška pro hendikepované se v ničem neliší od té, kterou musí podle zákona absolvovat zdravý uchazeč.

„Dnešek pro mě znamená zakončení čtyři roky dlouhé cesty a potvrzení toho, co jsem často psal na sociální sítě: Pokud jdeme cestou, kterou před námi nikdo nešel, můžeme zanechat stopu. Tak doufám, že stopu zanechám a pomůže to i těm za mnou,“ dodal k technologické novince, se kterou dokázal překonat těžký zdravotní hendikep.

Róbert Balušík od narození trpí onemocněním postihujícím svaly a klouby. Má za sebou dvanáct operací. Nemoc mu znemožňuje ohnout kolena, zvednout ruce, uchopit lžíci, zavázat si tkaničky bot. Ovšem nevzdal to a od začátku dělá vše pro to, aby se plnohodnotně začlenil do společnosti. Spolu s kamarádem má firmu na tvorbu webů, webových aplikací a internetových obchodů na míru.

Na přestavbu auta přispěli lidé ve sbírce

Pro cílevědomého vystudovaného informatika, pro kterého jsou překážky od toho, aby se překonávaly, bylo však řízení auta s jeho druhem postižení dlouho problém. Proto se vydal na výstavu zdravotních pomůcek pro tělesně postižené do Německa, kde firmy pro podobně hendikepované lidi našly řešení v podobě ovládání auta joystickem.

„Moji způsobilost jsem si byl v Německu otestovat. Za pět dní jsem najezdil 960 kilometrů jen pomocí lokte,“ uvedl sedmadvacetiletý mladík.

S pomocí veřejné výzvy a neziskovek se mu podařilo od dárců získat polovinu z celkové částky 60 tisíc eur potřebnou na přestavbu automobilu v Německu, neboť na Slovensku ani v Česku se na tento konkrétní typ úprav nikdo nespecializuje.

Celkem do automobilu investoval 2,5 milionu korun, z čehož část pokrývá úvěr, který si vzal na 60 let. Paradoxně od státu nezískal ani euro.

Róbert Balušík v Přelouči s již upraveným automobilem absolvoval teoretickou přípravu a zkušební jízdy od začátku srpna. Povinný čtrnáctidenní kurz dnes dopoledne uzavřel závěrečnou zkouškou pro získání řidičského oprávnění, a to nejprve písemným testem a pak také praktickou jízdou pod dozorem zkušebního komisaře.