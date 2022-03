Zažíváme náročné období, říká správce svitavského pravoslavného chrámu

„V naší farnosti jsem náročnější období, než prožíváme, nezažil. Podobné obavy, jaké dnes mají Ukrajinci, měli moji srbští spolužáci na pravoslavné teologické fakultě v 90. letech během války v Jugoslávii,“ říká sedmačtyřicetiletý Jiří Kolář, který spravuje pravoslavný chrám ve Svitavách.

Jak se ruská invaze na Ukrajinu promítla nyní do vaší profese?

Prakticky od čtvrtka jsem v dennodenním kontaktu s věřícími. Situace na Ukrajině na nás všechny velmi dolehla. Zároveň se mezi věřícími vzedmula obrovská vlna solidarity, lidé chtějí Ukrajině pomoct.

V čem ta pomoc spočívá?

Lidé se ptají, kde a jak se dá pomoct. Ve spolupráci s městem řešíme nejen materiální pomoc. Snažíme se dát dohromady i dobrovolníky různých typů, od překladatelů přes řidiče až po ty, kteří jsou schopni pracovat s dětmi. Naši přátelé nám už nabízejí i ubytování.

O kolika Ukrajincích už víte, že na Svitavsko přijdou?

Zatím jsou to spíše jednotlivci. Domlouvají se se svými rodinnými příslušníky, kteří tady už bydlí. Důležitá budou větší ubytovací zařízení pro ty, kteří v Česku nikoho nemají. Jsem v tomto v úzkém kontaktu s vedením města Svitavy, kde veškerou pomoc evidují. Kolik takových lidí přijde, dnes nikdo neví. Od přátel vím, že na ukrajinsko-polských hranicích lidé stojí klidně dva dny, než se dostanou do Polska. Na druhou stranu, někteří chtějí na Ukrajině zůstat.

Jste připraveni na nápor věřících? Projevuje se už teď neomluvitelná agrese ze strany Ruska v přílivu lidí, kteří potřebují duchovní pomoc ve vašem svatostánku?

Jsme poměrně malá pravoslavná farnost v rámci olomoucko-brněnské eparchie. Kaple má kapacitu do 30 lidí. Běžně se nás každou neděli schází asi 15 věřících, minulou neděli jsme byli na hraně kapacity. Mnoho lidí si přišlo zapálit obětní svíce za své rodiny a za první padlé. Jsme připraveni na to, že v případě, že se v příštích dnech lidé do kaple nevejdou, otevřeme dveře z kaple ven a bohoslužby ještě rozšíříme.

Takže prožíváte náročné období…

Kromě toho, že se modlíme za mír na Ukrajině, pravoslavným křesťanům minulou neděli začalo postní období, kdy počet věřících na bohoslužbách až do Velikonoc narůstá. Letos ty pravoslavné připadají na 24. dubna, což je týden po těch katolických.

Kolik se na Svitavsku k pravoslaví hlásí lidí?

Kolem 250. Vznikli jsme jako česká farnost, která se kromě Čechů a Moraváků časem obohatila o další národnosti pravoslavných věřících, kteří tady pracují, zakořenili tady a mají tady své rodiny.

To musíte být národnostně pestří.

Už po druhé světové válce přišla na Svitavsko řada volyňských Čechů a Řeků. Po roce 1989 začali přijíždět věřící, kteří do Česka přicestovali za prací z Ukrajiny, Bulharska, Rumunska či z Makedonie.

Jaké zastoupení mají jednotlivé národnostní skupiny věřících?

Největší část naší svitavské farnosti tvoří věřící z Ukrajiny a věřící z dalších zemí Balkánu. Češi, volyňští Češi a jejich potomci pak zhruba třetinu věřících. Narůstá nám také počet smíšených manželství.