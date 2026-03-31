Plameny pohltily stodolu, ze střechy zbyl jen krov. Hasiči ukázali video z dronu

  10:46
Požár stodoly v Bezděčí u Trnávky na Svitavsku zaměstnal v neděli odpoledne profesionální i dobrovolné hasiče z několika obcí. Plameny zasáhly celý objekt. Okolí budovy se podařilo hasičům uchránit. Výše škody i příčina požáru jsou zatím předmětem vyšetřování.

Požár byl nahlášen na tísňovou linku v neděli v 17:16. Na místo okamžitě vyrazili profesionální hasiči ze Svitav a Moravské Třebové a také dobrovolné jednotky z Jevíčka, Městečka Trnávka, Vranové Lhoty, Chornice a Bezděčí u Trnávky. Současně byl vyslán řídicí důstojník územního odboru HZS a vyšetřovatel příčin požárů.

Plameny pohltily stodolu na Svitavsku, hasiči zabránili rozšíření požáru. (29. března 2026)
Plameny pohltily stodolu na Svitavsku, hasiči zabránili rozšíření požáru
Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš se ve stodole nacházela převážně zahradní technika. „V době příjezdu prvních jednotek byl požár plně rozvinut a zasahoval celý objekt. Na jeho likvidaci bylo nasazeno pět vodních proudů. Hasičům se podařilo požár omezit na prostor stodoly a uchránit tak přilehlé objekty,“ uvedla.

Požár se podařilo hasičům dostat pod kontrolu přibližně po hodině, likvidaci vyhlásili v devět hodin večer. Bylo nutné rozebrat část ohořelé střešní konstrukce. Podle hasičů se nikdo nezranil.

„Výše vzniklé škody i příčina požáru jsou zatím stále v šetření. Na místě zůstala místní jednotka sboru dobrovolných hasičů, která zajišťovala dohled i přes noc,“ dodala Pipiš.

