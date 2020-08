Měl rvát plechy? ptal se soud a očistil řemeslníka viněného za požár paneláku

„Mám z toho úžasný pocit, celou dobu jsem věděl, že jsem za požár nemohl,“ uvedl řemeslník Jaroslav Fritscher, který rozsudek vyslechl se zavřenýma očima.

Panelový dům v České Třebové se loni 3. června vznítil od ukrytého polystyrenu, který na střeše neměl co dělat.

„Střechu jsem prohlédl, udělal sondy, nezjistil jsem nic nestandardního,“ řekl Fritscher.

Nevěděl, že dělníci při stavbě paneláku nezalili kapsy určené pro háky betonem, ale vycpali je hořlavým pěnovým polystyrenem a překryli tenkou vrstvou malty.

Když pak Fritscher na střeše se svým pomocníkem pokládal lepenku, polystyren se zahřál, prokapal do foukané izolace uvnitř a ta začala hořet. Za to mu hrozilo až pět let vězení za obecné ohrožení z nedbalosti.

„Klient nemohl vidět, že v kapsách atiky je schovaný polystyren,“ uvedl jeho obhájce Michal Švec.

Vyšetřovatelka: Do vody také neskočíte jen tak

Podle vyšetřovatelky Adély Kolářové z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje se měl řemeslník předem ujistit, že se tam nenacházejí hořlavé látky.

„Když neznáte hloubku vody, také do ní neskočíte po hlavě,“ řekla.

Ani po opakovaných dotazech soudce ale nedokázala říct, co konkrétně měl řemeslník udělat. Z dokumentace to zjistit nemohl, pouhým pohledem pravděpodobně také ne.

Ani bytové družstvo o polystyrenu nic netušilo a až nyní žádá po řemeslnících, aby při opravách a zateplování střech v kapsách panelů prováděli sondy.

„Měl vzít majzlík, sbíječku, orvat všechny plechy?“ ptal se soudce Jiří Radoš, který zdůvodnil osvobozující rozsudek právě tím, že nebylo zřejmé, co měl muž udělat.

„Nikde není psáno, že kvůli banální opravě za 15 tisíc korun mám rozmlátit sbíječkou atiku domu za 200 tisíc korun. To je nesmysl. Kdo to zaplatí?“ bránil se i Fritscher.

Státní zástupkyně Alena Provazníková však upozornila, že Fritscher začal až u soudu hovořit o tom, že před pokládáním lepenky provedl na střeše sondy, a označila to za nevěrohodné tvrzení.

Státní zastupitelství oslovilo i stavbyvedoucího Pozemních staveb Litomyšl, jehož závod číslo 2 panelový dům v České Třebové vybudoval. Ten si ale už nedokázal vzpomenout na jména konkrétních dělníků, kteří si tehdy použitím polystyrenu usnadnili práci.

Požár zaskočil i hasiče

Okolnosti požáru panelového domu v České Třebové jsou neobvyklé i tím, že vznícení střechy od schovaného polystyrenu nezaskočilo jen řemeslníka, ale i hasiče. Jejich zásah byl nesmírně složitý, trval osm hodin, museli při něm evakuovat čtyřicet lidí a nasadili 200 kusů dýchací techniky. Zatímco totiž obvykle na střechách panelových domů hoří lepenka, tentokrát začalo hořet pod ní.

„Nikdy jsem se s takovým požárem nesetkal, ani o něm neslyšel,“ řekl před soudem velitel zásahu Marcel Novotný.

VIDEO: Rozsáhlý požár na střeše domu v České Třebové hasili několik hodin Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ze začátku to vypadalo nevinně, z pod střechy se linul bílý kouř. „Vypadalo to, že to je malého rozsahu, že to uhasíme vodou,“ řekl Novotný.

Fritscher na místě hasičům radil, aby střechu nerozřezávali, ale hasili průduchy. Hasiči však chtěli najít ohnisko požáru a střechu otevřeli. Zhruba deset minut poté zjistili, že se oheň rozšířil na celou plochu střechy.

Následné hašení způsobilo velké škody. „Bylo adekvátní hasit panelový dům použitím 250 kubíků vody?“ ptal se Fritscherův obhájce Michal Švec.

„Neměl jsem z toho dobrý pocit,“ připustil Novotný. Poté, co se požár rozhořel, se podle něj ale už musel uhasit. „Byla tam teplota 410 stupňů, obával jsem se, že by to mohlo ohrozit konstrukci domu,“ uvedl.

Náprava škod už přesáhla 40 milionů korun. Lidé, kteří se domáhali náhrady škody, odkázal soud na občanskoprávní řízení.