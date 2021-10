Starosta Svitav chce být i poslancem, také další nováčci si funkce nechají

Všichni nově zvolení poslanci z Pardubického kraje si své dosavadní politické posty ponechají. U většiny jde o neplacené pozice zastupitelů, ale výjimky existují.

Starosta Svitav David Šimek hodlá být poslancem a zároveň vést radnici okresního města.

„S pracovním týmem na radnici jsme se domluvili, že pokud to nebude klapat, zkrátka si to řekneme. Rozhodně nehodlám být sběratelem funkcí. Mám své kapacity a jakmile zjistím, že něco nezvládám, učiním odpovídající kroky,“ řekl Šimek z hnutí Nestraníci, který kandidoval za koalici SPOLU z šestého místa, ovšem díky preferenčním hlasům skončil třetí.

Prý dopředu nepředpokládal, že do Sněmovny půjde. „Rozhodně nehodlám být poslancem typu hlasovací automat. Po nějakém čase uvidím, jestli se to dá skloubit, nebo nedá,“ řekl Šimek, který vede i poměrně náročný osobní život, takže je jasné, že bude abnormálně vytížen.

„Nepotřebuji mít dva platy. Nemám hypotéku, jsme jako rodina finančně zajištěni. Máme však jedno nemocné dítě a mám právo i na soukromý život,“ řekl otec čtyř dětí.

Příkladem starosty, který zůstal ve funkci a zároveň byl i poslancem, je Jaroslav Martinů z Poličky z ODS. Letos kandidoval za koalici SPOLU na osmém místě, do Sněmovny se nedostal.



Starosta Vysočiny zvažuje neuvolněnou funkci

Podobně jako Šimek je na tom i starosta malé obce Vysočina na Chrudimsku Tomáš Dubský ze STAN. Dostal nejvíce preferenčních hlasů na společné kandidátce s Piráty a jako pětka nakonec skončil první. I on zřejmě zůstane minimálně rok ve funkci starosty. Komunální volby se konají už za rok.

„Moje představa je, že zůstanu dál starostou, ale neuvolněným. Chci na to však slyšet názor zastupitelů a samozřejmě mě zajímá i názor občanů, se kterými se potkávám. Poslanecký mandát však chci vykonávat naplno,“ řekl Dubský, který se chce ve Sněmovně zapojit do práce spojené s rozvojem venkova.

„Zájem bych měl o zemědělský výbor, nebo životní prostředí,“ dodal mimo jiné člen předsednictva Sdružení místních samospráv ČR, kde předsedá pracovní skupině pro služby na venkově. „Nechci, aby docházelo k vylidňování obcí, podmínkou je zachování základních služeb jako fungování obchodů či pošt,“ dodal.

Jeho kolega ze STAN a bývalý starosta pardubické Dukly Jiří Hájek je pouze řadovým krajským a městským zastupitelem. Ti berou za svou práci jen jednotky tisíc korun měsíčně.

„Nemám žádné uvolněné funkce, takže si myslím, že nebudu žádným sběratelem pozic. Určitě zvládnu jednou za dva měsíce dojít na kraj na zastupitelstvo. Na městě je jednou měsíčně. Navíc si díky tomu ponechám vazbu na svůj region a budu lépe vědět, jaké problémy v něm jsou,“ uvedl Hájek.

O pozici šéfa filharmonie se bude ještě jednat

V krajské koalici SPOLU, která se stala vítězem voleb, byl lídrem ředitel pardubické filharmonie a člen TOP 09 Pavel Svoboda. Preferenční hlasy jej umístily na čtvrté místo, mandát získal. Jestli nadále zůstane ve vedení filharmonie, nezáleží jen na něm, ale i na zřizovateli, což je město Pardubice.

„Bude to věc dalších jednání, jak to celé bude. Je to moc čerstvé, abych dával kategorické vyjádření. Pro mě to byla výzva, zkušenost, příležitost. Beru to s velkou pokorou, čeká nás spousta práce,“ řekl Svoboda.

Svůj post řadového opozičního zastupitele Pardubic si ponechá i jediný poslanec zvolený za ODS Karel Haas.

„Do Prahy se určitě stěhovat nebudu. Budu dojíždět, takže mne lidé uvidí, jak parkuji kolo u nádraží. Svůj zastupitelský mandát si však ponechám. Jsem jen řadový zastupitel, takže v tom kumulování funkcí, které mi jinak vadí, nevidím,“ uvedl Haas.