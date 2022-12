Svítkov má strach z průmyslové zóny. Nejdřív obchvat, říká starosta

Život v městské části Popkovice na západním okraji Pardubic není žádný med. Přímo středem kdysi samostatné obce prochází hodně vytížená výpadovka na Přelouč a Heřmanův Městec. Těsně za ploty domků pak stojí letiště, které hlavně v době přítomnosti gripenů není právě tichým sousedem.

A nyní je v plánu, že přibude další zdroj hluku a automobilové dopravy. Nadace pro rozvoj města Pardubice chce vedle Popkovic ve směru na Staré Čívice připravit parcely pro vznik malé průmyslové zóny.

„Zatím chystáme zasíťování tamních pozemků a děláme další přípravné práce. V řešení je také co nejvhodnější silniční napojení na okolní silnice. Teprve se bude vše projektovat,“ uvedl bývalý primátor Pardubic Martin Charvát, který je zároveň předsedou správní rady zmíněné nadace.

Plány jsou vlastně na začátku, ovšem už nyní se proti nim ozývá hlasitá kritika. Zamítavé stanovisko k akci totiž dala radnice šestého městského obvodu Svítkov v čele s opětovně zvoleným starostou Petrem Králíčkem.

„Na zhruba sedmi hektarech plochy v Popkovicích u letiště za rodinnými domy v ulici Sjezdová by chtěla Nadace pro rozvoj města rozparcelovat pozemky, opatřit je inženýrskými sítěmi a rozprodat,“ uvedl Králíček, podle kterého by byla průmyslová zóna pro lidi z okolí průšvih.

„Zprovoznění této zóny by znamenalo tisíce osobních automobilů a kamionů jezdících do a ze zóny denně. Rada našeho městského obvodu vyjádřila nesouhlas s tímto záměrem z důvodu negativního vlivu na přiléhající rodinné domy,“ uvedl starosta zvolený za Pardubice pro lidi.

Územní plán stavbu umožňuje

Problém pro Králíčka i lidi z Popkovic však může být to, že současný územní plán výstavbu objektů pro lehkou průmyslovou výrobu na severozápadním okraji letiště umožňuje.

„Myslím si, že starosta Králíček nemá šanci toto blokovat. Velká radnice veto obvodu podle mne přehlasuje. Územní plán nic takového v Popkovicích nezakazuje,“ uvedla zastupitelka Svítkova i města Helena Dvořáčková z SPD.

Ovšem celá věc nemusí být tak jednoduchá. Králíčkovo sdružení na magistrát kandidovalo v rámci uskupení regionálních stran Společně pro Pardubice a to se dostalo do radniční koalice. Králíček tak má páky akci zarazit.

„Na rozdíl od minulých volebních období máme na velké radnici kolegy, věřím v jejich pomoc,“ uvedl Králíček, který také upozorňuje na to, že auta z nové průmyslové zóny zamíří na Pražskou ulici. A ta už nyní hlavně ve špičkách často kolabuje.

„Do doby, než budou vybudovány obchvaty Starých Čívic a Popkovic, nemá smysl o takovýchto projektech ani přemýšlet, natož chystat ke stavbě,“ doplnil Králíček.

Prosadit záměr by však mohlo pomoci to, že podle Dvořáčkové, která sama nedávno seděla ve správní radě Nadace pro rozvoj města Pardubice, by hlavní příjezdová cesta vedla kolem letištního terminálu Jana Kašpara.

„Myslím, že radní obvodu si to celé pořádně ani nenastudovali. Nebude se tam zajíždět od křižovatky u Zlaté přilby, ale od terminálu, u kterého se protáhne silnice za dnešní kruhový objezd,“ dodala Dvořáčková.

Podle Králíčka to je však jen hra se slovy. „Ovšem i silnice z letiště ústí na Pražskou ulici, akorát, že o něco dále u čerpací stanice. Na celé věci to nic nemění. Nyní stojí na ulici často dlouhatánské kolony a tato výstavba by celou situaci jen zhoršila,“ dodal Králíček.

Zdá se, že kolem průmyslové zóny Popkovice může být politická přestřelka. Část radních totiž už počítá s tím, že se na zmíněných pozemcích bude rozvíjet letiště. V zóně má totiž vzniknout zázemí třeba pro opravu menších letadel.

A právě od těchto služeb si slibují lepší ekonomická čísla zástupci firmy East Bohemian Airport, která civilní letiště s mnohamilionovými ztrátami provozuje. Finanční kompenzace jí pak poskytují majitelé, tedy město a kraj.