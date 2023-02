Nevíme, co děláte. Opozici v Pardubicích chybí kalendář radních

Po podzimních volbách vznikla v Pardubicích křehká koalice. Hnutí ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice mají v zastupitelstvu převahu jediného hlasu. Není tak divu, že zástupci opozičních stran jsou citliví na jakýkoliv náznak ústrků ze strany radních.

Dobře se to projevilo na posledním jednání městského zastupitelstva, na kterém se opozičníci dozvěděli, že už nebudou od vedení dostávat podrobný program primátora a náměstků. V posledních letech totiž byli radniční politici zvyklí podrobně se ptát na schůzky, které radní v uplynulém období měli. Často se díky tomu veřejnost dozvěděla zajímavé detaily z chodu magistrátu.

„To, co jste nám předložili, nebyl žádný kalendář. Spíše mně to připadalo jako nějaké titulky z PR článků nebo novinové perexy,“ zahájil přestřelku opoziční zastupitel Filip Sedlák, který na radnici přivedl sdružení Naše Pardubice.

Jako chybu označili vymazání kalendářů i opoziční Piráti. Podle zastupitele Lukáše Havleny právě Piráti bazírují na tom, aby veřejnost měla možnost politiky kontrolovat. „Náš pražský primátor Zdeněk Hřib zveřejňoval svůj program minutu po minutě. Vím, že to je náročné, a ani to po vás nechci, ale fakt je ten, že tato změna není správná a je to krok zpět,“ řekl Havlena.

Podle primátora Jana Nadrchala (ANO) však podrobný kalendář zástupci opozice často zneužívali a na jeho základě dlouhé desítky minut „grilovali“ lidi z vedení radnice, když se ptali téměř na každý detail. Navíc prý radní přicházejí s jiným modelem, a to takovým, že opozičníkům budou nabízet termíny, ve kterých se jich budou moci na všechno zeptat za zavřenými dveřmi kanceláře.

„Ano, dříve jsme dávali k dispozici náhled do našich kalendářů. Ten nebyl úplně kompletní, dávali jsme do něj ty nejzajímavější schůzky. Nyní najíždíme na jiný model, ve kterém pro vás budou mít všichni členové vedení vyhrazené konzultační hodiny, ve kterých vám budou garantovat svou přítomnost v kanceláři. Můžete přijít i bez objednání,“ reagoval primátor.

„Nevíme, zda náměstci vůbec chodí do práce“

Že by ovšem touto inovací vyvolal mezi zástupci opozice nadšení, to se říci nedá. Podle zastupitele za Spolu Víta Ulrycha se dokonce ze strany radních jedná o bezprecedentní omezení otevřenosti radnice.

„To, co jste udělali, totiž nemá obdoby. Vy nám vlastně zakazujete mít přehled o tom, co kdo kdy dělá, s kým se stýká nebo kdy má dovolenou. My vlastně ani nevíme, jestli někteří náměstci do té práce chodí. Teď se tedy budeme moci ptát jen na to, co nám pustíte v rámci svého marketingu nebo přes sociální sítě,“ uvedl Ulrych, jehož domovská strana je KDU-ČSL.

Lidovec, jenž je sám na Twitteru velmi aktivní, tím zvedl ze sedla zástupce koalice. A pokud se první měsíce zdálo, že situace na radnici se odchodem poněkud popudlivého primátora Martina Charváta zklidnila, tak debata o kalendářích tento dojem rychle ukončila.

„Já děkuji za plamennou řeč, ve které jsme se dozvěděli, co všechno děláme špatně. Zdá se, že rušíme něco, co tady bylo tisíc let. Ovšem podrobné kalendáře byly k dispozici jen posledních osm let. A bylo to jenom o naší dobré vůli, není to ničím nařízené,“ ohradil se primátor Nadrchal.

A vůbec poprvé od komunálních voleb se svým sarkasmem zapojil do přetlačované i radní za Společně pro Pardubice František Brendl. Ten jako opozičník vždy velmi tvrdě útočil na zástupce koalice, nyní však po osmi letech stojí už na druhé straně barikády.

„Bohužel je minusem dnešní doby, že někteří z nás propadli fenoménu sociálních sítí. Myslím, že právě ty, Vítku, patříš mezi ty největší favority, kteří potřebují na internetu tvořit svou image toho, co hlídá pořádek. Mám někdy pocit, že vám jde spíše o tu prezentaci než výsledek jednání. Děláte to ale jen pro tu sebeprezentaci, a ne proto, abyste něco reálně změnili,“ uvedl Brendl.

Lídr koalice Spolu a bývalý náměstek primátora Jan Mazuch z ODS s emocemi šetří. Ovšem i on zašel tentokrát za svoje běžné limity. „Víte, že já málokdy mluvím ostře. Ale ta změna s kalendáři mne rozčílila stejně jako kolegy. Jsem devátým rokem zastupitelem města, a aby k takovému kroku vedení města sáhlo bez jakékoliv konzultace s opozicí, mi přijde nehorázné a nepředstavitelné,“ řekl Mazuch. Dodal, že mu od vedení chybí i zápisy z porady vedení města.

„Ptal jsem se na ně dvakrát pana primátora, a nestál jsem mu ani za to, aby mi napsal, ať si trhnu nohou. Takto si skutečně otevřenou radnici nepředstavuji,“ uzavřel Mazuch.

Ovšem alespoň v posledním bodě opozice uspěla. Primátor Nadrchal se omluvil, že na dotazy nereagoval, a přislíbil změnu. „Nemám problém s tím zprávy z těchto porad zveřejňovat,“ uvedl Jan Nadrchal.