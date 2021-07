Policisté jako záchranáři, základní resuscitaci budou provádět defibrilátory

Dříve než sanita se záchranáři může k resuscitaci v Pardubickém kraji dorazit policejní hlídka s vozem, který je vybaven automatickým externím defibrilátorem (AED). Policisté si pořídili přístroje do vozů, které se pohybují v místech, kam se vozy zdravotnické záchranné služby nedostanou tak rychle.

„Není to v žádném případě suplování zdravotnické záchranné služby, jde jen o to, abychom měli v případě, že někde můžeme být dříve a pomoci, příslušné vybavení,“ uvedl krajský ředitel pardubické policie Jan Ptáček.

Ten v minulosti defibrilátory zaváděl jako krajský šéf policie ve Středočeském kraji a pak v Praze. Náklady na vylepšení záchrany životů se vešly do dvou milionů. Od září projde novým školením první pomoci 600 policistů.

Přístroje jsou už druhý měsíc rozmístěny ve vozech po celém Pardubickém kraji tak, aby pomáhaly vykrýt z pohledu záchranářů bílá místa. Zároveň jsou ale i k dispozici ve větších městech.

„Vozy s defibrilátory se pohybují v oblastech, kde máme například jen jednu posádku. Ta může v danou chvíli pracovat jinde a v takovém případě nám policie může pomoci,“ uvedl ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Igor Paar.

Záchranáři už pomoc policie využívají. V případě nahlášené zástavy oběhu vysílá dispečer na místo sanitku, ale zároveň dá vědět i policii. „Vysíláme je na místo, nevíme, zda tam budou dříve oni nebo my. Ale pokud jsou rychlejší, zahajují neodkladnou resuscitaci. Je to důležité, každá minuta trvání náhlé zástavy oběhu snižuje šanci na přežití o deset procent,“ uvedl Paar.

„Už máme jeden pozitivní případ, kdy byl použit výboj defibrilátoru. Záchranáři přijeli a resuscitovanou osobu převzali,“ uvedl Ptáček.

Nákup nového vybavení podpořil Pardubický kraj. „Jde nám o to, aby každá stanice, ať už jde o policii či hasiče, měla defibrilátor,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Defibrilátor dovede ovládat každý

Přístroj nepotřebuje zásuvku, ani zadávání jakýchkoliv údajů. Balení obsahuje dvě elektrody a krabičku vybavenou jediným tlačítkem, po jehož stlačení začne defibrilátor sám nahlas v českém jazyce navádět, jak postupovat. Každý pokyn hlas několikrát zopakuje, dokud nebude spokojen s jeho provedením.

Zachránce dostane za úkol odhalit pacientův hrudník a nalepit elektrody na místa, která jsou nakreslena na obalu. Nové vybavení si pochvalují i řadoví policisté.

„Jsme rádi, že to máme k dispozici. Navíc je to na ovládání jednoduché, svede to každý. Přístroj je citlivý, takže sám zjistí, jestli je výboj nutný. Kluci to už v pěti případech nalepili, ale výboj to dalo jenom jednou, v ostatních případech si to přístroj vyhodnotil tak, že výboj není třeba,“ uvedl policista, který ve čtvrtek v Seči předváděl nové vybavení.

Automatický externí defibrilátor si stále častěji pořizují města i obce. V Pardubicích je už déle než deset let v aréně, divadle či na letišti. Například v Litomyšli o nákupu přístroje rozhodli loni tamní obyvatelé při hlasování o dělení peněz z takzvaného participativního rozpočtu. Díky tomu je defibrilátorem nyní vybaven vůz tamní městské policie.

Řečany nad Labem zase už dva roky mají defibrilátor přístupný na hasičské zbrojnici ve venkovním vyhřívaném boxu. „Je zabezpečen pinem, který se generuje při zavolání na záchrannou službu a odešle se volajícímu na mobil a zároveň na místní hasiče. Přístroj už byl použit třikrát,“ uvedla starostka Řečan nad Labem Michaela Matoušková, která je zároveň náměstkyní hejtmana pro zdravotnictví.

Jak funguje automatizovaný externí defibrilátor (AED)?