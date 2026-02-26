Stavba největší protipovodňové hráze je pod vodou, vystoupala během tří hodin

„Došlo k protržení provizorní hrázky, která sloužila k vytvoření suchého pracovního prostoru při stavebních pracích, voda poté zaplavila výkop pro založení několika betonových bloků hráze. Zaplavena byla bohužel i šachta s již instalovanou elektronikou,“ uvedl tiskový mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
|
Rok po povodni začali u Kutřína stavět ochrannou hráz, hotovo bude za dva roky
Ještě ve čtvrtek po poledni byl poldr zčásti pod vodou a nelze tak vyčíslit přesnou výši škod. Krounkou protékalo zhruba 1,5 kubíku vody za vteřinu, zatímco Povodí Labe by potřebovalo kubík. „Ještě to není úplně ideální. Po opadnutí vody pak bude muset přijít na řadu zdlouhavé čištění od bahna, takže vyčíslení škody chvíli potrvá,“ přiblížil Prokopec.
Bezmála osmnáctimetrovou hráz začala loni v červenci v Kutříně budovat polská firma Budimex. „Je to významný milník,“ řekl tehdy její projektový manažer Krzysztof Tomczuk.
Stavba má úctyhodné parametry, hráz bude v ose koruny dlouhá 133,6 metru se šířkou 5,67 metru. Poldr by měl zachytit 3,6 milionu metrů krychlových, což představuje 100 fotbalových hřišť zaplavených vodou do výše čtyř metrů.
|
Na Chrudimsku už budují obří hráz proti povodním, beton bude imitovat skálu
Hráz má být oficiálně dokončena v létě 2027, ale stát bude už dřív. Poté budou následovat dokončovací práce a kolaudace. Pomoci tak může lidem v případě povodní už v letošním roce 2026.
|
1. října 2025