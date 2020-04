Lékaři se po 12 letech musí vrátit na pohotovost, kolega tahoun odešel

Jednání kraje s praktiky na Pardubicku jsou zatím na začátku a nejsou snadná. „Jsem se přesvědčen, že společná cesta se brzy najde,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr (ODS).

Předsedkyně krajského sdružení praktických lékařů Kateřina Nechvátalová přiznává, že si lékaři za dvanáct let fungování soukromé pohotovosti na Pardubicku od služeb odvykli. „Musíme si na to zvyknout, není ani určen lékař, který bude služby rozepisovat, je tu hodně neznámých, pro nás docela složitá situace. Ochota sloužit ale je,“ řekla.

Dodala, že až sdružení dostane od kraje podmínky, za nichž by měli lékaři sloužit, nechá je posoudit právníkovi.

Pohotovost od čtvrtka zatím obstarají příjmové ambulance v Pardubické nemocnici, což je ale z mnoha důvodů špatné řešení. V půlce května má být v areálu připravena nová ordinace pro pohotovost. „Definitivní termín zprovoznění ambulance je však s ohledem na personální otázku stále otevřený,“ řekl ředitel pro zdravotní služby Nemocnice Pardubického kraje Vladimír Ninger.



„Půlka května je šibeniční termín, navíc nyní se nemůžeme scházet, bude to podle mého osobního názoru proto velmi složité,“ uvedla Nechvátalová. Novohradský neomezil provoz ordinace ani v době největší paniky z koronaviru, třebaže musel sloužit sám. Praktičtí lékaři argumentovali tím, že jeho ordinace není vyhovující. S tím Novohradský nesouhlasí.

„Je mi to líto, pokud se báli, měli si jako argument zvolit něco důstojnějšího,“ uvedl. Ten sloužil každý všední den od 14 do 22 hodin a o víkendu od 10 do 22 hodin. Tak dlouhou ordinační dobu se nejspíše nepodaří obnovit.