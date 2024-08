Kraj chtěl ořezat vlakové spoje do sousedního kraje, petice rušení zabránila

Trať mezi Chocní a Týništěm nad Orlicí vypadá jako železniční skanzen. Když se například v Čermné nad Orlicí kříží vlaky, výhybkář sedne na kolo a vyrazí z jednoho zhlaví na druhé, aby nastavil výhybky. O deset kilometrů dál přitom jezdí pendolina.

Zdánlivě zapomenutá trať 026 spojující Pardubický a Královéhradecký kraj je však důležitá. Pro některé obce představuje jediné spojení se světem. Když se krajští radní rozhodli omezit od prosincové změny jízdních řádů provoz na trati, místní se ozvali. „O víkendu by nám tu vlaky stavěly po čtyřech hodinách. Pro nás jsou tyto spoje důležité, autobusy tady nejezdí, jiná veřejná doprava tu neexistuje,“ řekl organizátor petice Jiří Šeda z Újezdu u Chocně. Petici podepsalo kolem dvou set lidí.

Opatření by postihlo obyvatele Chocně, Újezdu u Chocně, Plchůvek a Čermné nad Orlicí. Kraj počítal s tím, že od prosince letošního roku přestane jezdit spoj, který z Týniště jede do Chocně a zpět v 9:32 po celý týden. Skončit měl i nedělní a sváteční vlak, který odjíždí z Týniště na Orlicí v 5:30. Důvodem byla malá obsazenost souprav.

Pardubický kraj však platí jen náklady na provoz spoje z Chocně do Čermné. Od Čermné dál je to v režii Hradeckého kraje, který spoje omezovat nechtěl. Od prosince by tak vlak jedoucí z Týniště zastavil v Čermné, ale místo jízdy do Chocně a zpět by zde čekal a pak se vydal zase zpět. „Nedává smysl, aby vlaky půl hodiny v Čermné stály. Malá obsazenost není argument. Když vyjede MHD brzo ráno o víkendu ze sídliště, taky nebude plná. Je to služba lidem,“ uvedl Šeda, podle něhož to nebyl první pokus kraje o omezení spojů na této trati.

Spoje zůstanou, příští rok provoz vyhodnotíme, říká kraj

Zástupci Pardubického kraje ustoupili. Krajští radní na svém jednání v pondělí schválili odpověď na petici. „V odpovědi na petici sdělujeme, že vyhovíme zachování stávajících vlaků s tím, že budeme pravidelně vyhodnocovat počty přepravených cestujících,“ uvedl tiskový mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Vlaky, které v jízdním řádu 2024/2025 zůstanou (úsek Choceň – Čermná nad Orlicí) Os 20200 Týniště n. O. 5:30 – Choceň 5:54 Os 20203 Choceň 6:00 – Týniště n. O. 6:26 (v neděli a svátky) Os 20208 Týniště n. O. 9:32 – Choceň 9:59 Os 20209 Choceň 10:02 – Týniště n. O. 10:29 (o víkendech a svátcích) Os 5647 Týniště n. O. 9:32 – Choceň 9:59 Os 5114 Choceň 10:02 – Týniště n. O. 10:29 (v pracovní dny)

„Reagujeme na přání občanů, kteří požadují zachování, a pokud možno rozšíření vlakových spojů na trati v úseku Choceň – Čermná nad Orlicí s apelem na dostupnost dopravy, sociální aspekt a její ekologickou alternativu,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš.

Politici uznali, že železniční doprava je klíčová pro obyvatele této oblasti, zejména pro ty, kteří nemají možnost jezdit automobilem. „V roce 2025 vyhodnotíme obsazenost vlaků na trati 026 Choceň – Týniště nad Orlicí – Náchod a ve spolupráci s Královéhradeckým krajem navrhneme úpravy jízdního řádu, které budou v souladu s poptávkou cestujících, požadavky obcí a možnostmi rozpočtu Pardubického kraje,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš.

Na trati od prosince nakonec spoje přibudou. Nově pojedou denně spěšné vlaky z Chocně v 10:39 do Náchoda a z Náchoda v 11:38 do Chocně. Dosud tento pár spěšných vlaků jezdil pouze o víkendech a svátcích.