S vážnou obavou o svého psa volala majitelka na tísňovou linku v pondělí krátce před desátou hodinou dopoledne. Její zlatý retrívr zůstal v městské části Cihelna uvězněný několik metrů od břehu v ledové vodě soukromého rybníka a nedokázal se sám dostat ven.
„Na místo okamžitě vyjela jednotka hasičů z Pardubic v počtu pěti příslušníků. K záchraně využili paddleboard, který běžně používají při záchraně osob a zvířat z vodní hladiny. Díky této pomůcce se záchrana z vody značně urychlí,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
|
Labutí mláďata uvázla v bahně na dně rybníka, kolemjdoucí zalarmovala hasiče
Retrívra se hasičům podařilo během chvíle dostat bezpečně na břeh a předat ho majitelce. Zvířeti se naštěstí nic nestalo a kromě toho, že byl celý zmáčený, neměl pes žádná viditelná poranění. Zásah byl ukončen necelou půl hodinu od nahlášení události.