Komín bývalé Perly unikl před lety demolici, bude majákem nové galerie

Když město Ústí nad Orlicí koupilo v roce 2011 areál po zkrachovalé textilce Perla, začalo ve tříhektarovém areálu bořit ve velkém. Demolici však unikl komín, byť všichni věděli, že pro kotelnu už potřeba nikdy nebude.

Právě komín se nyní stane symbolem nové galerie, kterou zde chce město vybudovat podle vítězného návrhu nedávno skončené architektonické soutěže.

„Cihlový komín je důležitým elementem, se kterým chceme pracovat. Je výraznou dominantou a připomínkou textilky. Bude majákem proměny i do budoucna. Proměna by mohla být signalizována perlou nebo jakýmkoliv jiným logem umístěným na vrcholu komína,“ uvedl architekt Ondřej Chybík, který společně s Michalem Krištofem vyhráli architektonickou soutěž Galerie Perlou. Tu město vypsalo na jaře loňského roku. V první fázi soutěže se sešlo 18 přihlášek, porota z nich vybrala pět účastníků.

V Ústí nad Orlicí tento týden Ondřej Chybík představil veřejnosti vítězný návrh. „Perla dnes není perlou, ale jizvou vašeho města,“ řekl architekt.

V areálu Perly zůstaly stát nejcennější budovy navržené slavným architektem Pavlem Janákem. Ten navrhl mimo jiné Škodův palác nebo pardubické krematorium.

Galerie má vzniknout přestavbou budovy navržené slavným architektem Pavlem Janákem, jedním ze zakladatelů moderní architektury, z níž zůstala zachována kancelářská část bloku a kotelna s trafostanicí z 19. století.

„Když jsme si definovali, jaké má město potřeby, tak v návaznosti na střední školu uměleckoprůmyslovou i blízkost základní umělecké školy městu chybí dostatečně kvalitní výstavní prostor galerijního typu. Výstavní plochy v galerii Pod radnicí nebo v prostorách muzea nenabízejí takové možnosti, které bychom si do budoucna dokázali představit. Poptávka po takových prostorách ve městě určitě je,“ netají se ambicemi kulturně pozvednout město starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek.

Ondřej Chybík spolu s Michalem Krištofem v roce 2010 založil po škole architektonický ateliér, který dnes se třemi pobočkami a 60 architekty patří k největším v Česku.

Architekti navrhli část dnes prázdných budov proměnit v galerii moderního umění s návazností na další kulturní vyžití.

Vedle výstavní galerie má v objektu vzniknout i edukační prostor a kabinet textilu, který by odkazoval na textilní historii města. Nové zázemí zde najde také městská organizace Klubcentrum. V přízemí je navržena kavárna propojená s veřejně přístupným nádvořím, kterému dominuje tovární komín. Nová piazetta má vyrůst i směrem do ulice 17. listopadu.

Architekti vsadili na perleťovou barvu

Všechny plochy galerie, do kterých architekti vnášejí nové prvky, mají perleťovou barvu.

Nejvýrazněji to je vidět v novém prostupu vzniklým ubouráním části budovy, který zajistí vstup na nádvoří od domu dětí a mládeže i z ulice 17. listopadu.

„Naším záměrem bylo zachovat co největší možnou autenticitu původního objektu. Ovšem tam, kam vkládáme novou vrstvu, s perletí pracujeme. Zda půjde o plech s dezénem, v tuto chvíli ještě nevíme. Autenticita perleťové barvy by měla být co nejvěrnější, aby byla na první pohled rozeznatelná,“ uvedl Ondřej Chybík.

Architekti se v další fázi zaměří na propojení obou objektů, neboť když odborná porota posuzovala plusy a minusy návrhu, jednou z mála výhrad bylo chybějící propojení v místě budoucího průchodu mezi budovami. Zbylou část administrativní budovy má soukromý investor během tří let přeměnit na byty, přičemž v přízemí chce vybudovat komerční prostory pro obchod a služby.

Bývalá textilní továrna se promění v živé multifunkční centrum v centru města s galerijním prostorem, veřejně přístupným nádvořím, kavárnou a nezbytným zázemím.

Kdy se galerie začne stavět, není v tuto chvíli jasné. Předpokládanou investici za zhruba 100 milionů korun chce město po etapách posouvat vpřed. Podle starosty to bude běh na dlouhou trať.

„Ale už jsme jednu trať uběhli u domu dětí a mládeže, kde jsme s projekčními pracemi začali v roce 2015. Teď jsme s galerií na začátku. S architektonickou kanceláří uzavřeme smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci. Někdy v polovině prvního pololetí roku 2024 bychom mohli mít dokončenou dokumentaci v rozsahu pro stavební povolení, což je vstupenka k tomu, abychom se ucházeli o dotační tituly,“ řekl Hájek. Dodal, že zahájení stavby podle něj nepřichází v úvahu dříve než v roce 2025.

V areálu bývalé textilky Perla od února funguje také první soukromá investice v podobě nového rehabilitačního centra Vital Komplex, které stojí v sousedství nového domu dětí a mládeže. V areálu střední uměleckoprůmyslové školy chce v příštím roce stavět ateliéry i Pardubický kraj.