Žáci a studenti pekli chléb z ukrajinské mouky, pomůže slabším rodinám

„Pečeme čtyři sta bochníků. Protože máme jako škola laboratoř, mouku jsme si nechali prozkoumat. Víme tedy, jaké je v ní množství vody, jakou má vaznost a kolik má lepku. Díky našim kolegům máme skvělé podmínky pro to, abychom na první pokus upekli dobrý chléb,“ řekl mistr odborného výcviku David Jeřábek.

Z výuky si stáhl sedm studentů třetího ročníku, kteří mu byli k ruce. Mezi nimi i Daniela Hájka. Mladý pekař právě balí poslední vychladlé bochníky.

Pekařina ho baví. Jeho rodina vlastní rodinné pekařství v Bílovicích nad Svitavou. „Až rodiče nebudou moct, tak pekárnu převezmu. To je dané a rozhodně chci dělat pekařinu. Vyrůstal jsem v pekařském provozu, pro mě je to náplň života. Už děda měl mlýny, pekárny. Pak to převzali rodiče a teď jsem na řadě já,“ řekl Daniel Hájek.

Spolu s ním byl mezi nejlepšími třeťáky také ukrajinský chlapec Nikita, který pekl z mouky ze své domoviny. „Je to dobře, že tady chleba z naší mouky pečeme. Pomáháme Ukrajině, jak můžeme,“ řekl mladý ukrajinský pekař.

Zakázka z ukrajinské mouky vznikala postupně. Prvních deset vzorků mistr upekl se studenty v pondělí. V úterý a ve středu pak intenzivně pekli. Protože čtyři sta bochníků najednou neupečou, postupovali na etapy. Upekli, nechali vychladnout a zabalili.

„Staří pekaři nás vždycky učili, že kolik chleba váží, tolik by měl chladnout. Takže když náš chleba váží 600 gramů, tak by měl minimálně šest hodin chladnout. Ale ne venku v chladu, postupně v přirozeném prostředí,“ řekl Jeřábek.

Školní pekaři zvolili klasický chléb, ovšem recept vznikal mouce takříkajíc na míru. Vznikal mísením osmdesáti procent pšeničné mouky a dvaceti procent žitné mouky.

Pečivo je kyselejší, pekaři tím také zdůrazňují zemi původu přivezené mouky, neboť na Ukrajině mají lidé rádi právě tuto chuť.

Pro charitativní účely Jeřábek se svými studenty zatím za osm let, co působí na potravinářské škole nepekl, ale často pečou se slevou pro mateřské či základní školy. „Pro nás je to výborné zpestření a když jsme se dozvěděli, kam chleby půjdou, tak se nebylo dál o čem rozhodovat,“ řekl Jeřábek.

Kolem desáté dopolední si pro speciální zakázku z ukrajinské mouky přijeli zaměstnanci potravinové banky.

Projekt Pečeme chléb z minového pole, který má za cíl přiblížit problematiku zaminovaného území na Ukrajině, má pomoci získat dostatek peněz na zakoupení odminovacího kompletu Božena.

„Přijali jsme pečení jako výzvu. Víme, že pečeme pro dobrou věc, takže nebyl problém celou akci v krátké době provést,“ řekl ředitel Střední průmyslové školy potravinářství a služeb Zdeněk Zítko.