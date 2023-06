Soukromí pacientů zajistí folie na oknech, lidé z ulice už na ně neuvidí

MF DNES to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD/3PK).

Nový pavilon stojí v těsné blízkosti rodinných domů v ulici Jana a Josefa Kovářů. Příjem pacientů probíhá přímo na ulici. Místní si stěžují, že je v noci ruší hluk při vykládání nemocných, a žádají odclonění stěnou. Vadí jim také velká okna, vinou kterých vidí to, co vidět nechtějí. Ošetřování pacientů na lůžkách.

Po roce dohadů se zdá, že nemocnice zabrání tomu, aby bylo i z ulice vidět přímo do lůžkového oddělení.

„Tím, že je to prosklený objekt, tak je v noci vidět dovnitř, takže zaměstnanci musí zavírat žaluzie, to je třeba dodržovat. Posunuli jsme se ale ve věci polopropustné folie, která by měla být na oknech. Bylo mi to řečeno generálním ředitelem, takže se spoléhám na informaci od něj,“ uvedl Netolický.

Folie by měla zajistit soukromí pacientů i přes den, neboť nyní je na ně vidět přímo z ulice. Vedení Pardubického kraje odklady vysvětluje tím, že nejdříve se muselo dohodnout s výrobcem oken na typu folie, kterou je možné použít a zároveň nepřijít o záruku.

Místní obyvatelé ovšem žádají ještě postavení stěny před vchodem z ulice, kde záchranáři vykládají pacienty.

„Několikrát za noc práskání dveří sanitek a lůžek o zem vzbudí úplně všechny. Jsme z toho nešťastní,“ uvedl Michal Pech, který bydlí přímo proti vchodu a chrání se clonami, které si vytvořil na vlastním pozemku. Před rokem stavbu plotu přislíbil náměstek hejtmana Roman Línek, nicméně dodnes pacienty před zraky kolemjdoucích chabě chrání pouze provizorní plot. Kraj v posledních měsících tvrdí, že z technických důvodů nelze na ulici plot postavit. A to se zatím nezměnilo.

„Jak jsem byl informován, tak to tam technicky není možné. Určitě tam bude snaha to odclonit zelení. Nicméně ten příslib, který někdo dal, tak nevím, jestli dával s vědomím, že to není úplně realistické,“ uvedl Netolický.

„Zjišťujeme, že je hrozně těžké tyto věci napravit, když už je to hotové,“ řekla před časem náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková (STAN).