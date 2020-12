Stavbu nového pavilonu pardubické nemocnice za dvě miliardy pohlídá zmocněnec

V polovině ledna příštího roku by měla výběrová komise otevřít obálky s nabídkami v tendru na stavbu pavilonu centrálního urgentního příjmu a akutních provozů Pardubické nemocnice.

S odhadovanou cenou 1,8 miliardy korun s DPH půjde o největší stavební akci kraje v jeho historii a politici kvůli ní vytvoří novou funkci. Radní se na tom podle náměstka hejtmana Romana Línka (Koalice pro Pardubický kraj) už dohodli.

„Zmocněnec by měl být vrchní koordinátor. Nebude to najatá firma, ale konkrétní osoba, která bude mít kdykoliv přístup k vedení nemocnice a k vedení kraje. Bude disponovat zvláštními pravomocemi při řízení a vstupování do procesu realizace stavby,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj).

Heliport bude ve výšce 30 metrů

Nový pavilon bude vklíněn mezi dnešní onkologii, neurologii, objekt velkých chirurgických oborů a radiodiagnostiku. Osmipodlažní budova dosáhne výšky třiceti metrů.

Nový pavilon pardubické nemocnice V objektu bude centrální příjem, nové operační sály, ARO, chirurgická klinika, ortopedie i neurochirurgie. Budova vyroste v blízkosti budovy takzvaných velkých chirurgických oborů a budovy radiodiagnostického oddělení s návazností na oddělení úrazové chirurgie, oddělení cévní a plastické chirurgie i neurochirurgické oddělení. Zájemci o zakázku za 1,8 miliardy s DPH mají nabídky podat do 14. ledna. Stavba by měla začít v dubnu 2021 a trvat by měla dva a půl roku.

Samotnou stavbu hradí Pardubický kraj, její součástí ale budou nové technologie, které si zase bude pořizovat nemocnice. Náklady se v minulosti odhadovaly na další půlmiliardu korun. Právě nákupy technologií by mohly celou akci podle Línka zkomplikovat a zmocněnec by mohl případným problémům zabránit.

„Technologických věcí bude velké množství. Půjde minimálně o sedmdesát výběrových řízení a je důležité, aby byla včas, protože mohou mít dopady na samotnou stavbu,“ řekl Línek.

Zmocněnec by tak měl například dát včas zprávu radním i šéfům nemocnic, že jsou potíže s některým z důležitých výběrových řízení. Zároveň má hlídat, aby se akce neprodražila, a být arbitrem při případných sporech projektanta a stavební firmy.

Hlavním úkolem bude ale patrně zajistit dodržení termínu. Pardubický kraj doufá, že by mohl na nový pavilon získat dotaci až půl miliardy korun z evropského programu REACT. Podmínkou ale je, aby vše bylo hotovo do konce roku 2023.

„Chceme, aby to bylo realizováno v roce 2023 za všech okolností, jde nám o dny a týdny,“ řekl před časem hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Stavba by podle podmínek výběrového řízení měla začít v dubnu 2021 a skončit za dva a půl roku.

Na pozici zmocněnce radní výběrové řízení vypisovat nebudou, ale osloví jej přímo. Pracovat by měl už na začátku příštího roku.

„Máme vyhlédnutého odborníka. Musí mít naši důvěru a měl by mít za sebou profesní zkušenosti. Takový člověk se nehledá snadno,“ uvedl Línek.

Pavilon bude mít jedno patro zapuštěné pod úrovní terénu a ze společné podnože budou vyrůstat dvě křídla. Na střeše ve výšce třiceti metrů nad zemí bude umístěn heliport. Hlavní hmotu objektu pokryje skleněné opláštění. Centrální atrium má být příjemným veřejným prostorem.