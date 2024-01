Nový pavilon pardubické nemocnice stojí, stará část chirurgie musí pryč

Pavilonu bude k dokonalosti leccos chybět. Stavbaři musí postavit plánovanou komunikaci pro sanitky spojenou s demolicí části sousední budovy, stále není hotový druhý výjezd z podzemí CUP a kraj se chystá také postavit propojovací nadzemní chodbu z centrálního urgentního příjmu do budovy číslo 27 s důležitými medicínskými obory. Ale popořadě.

Součástí stavby CUP je i vytvoření jednosměrky pro sanitní vozy, které budou projíždět od hlavní brány v Kyjevské ulici k zadní (jižní) straně nového pavilonu a odtud by měly vyjíždět z areálu do Komenského ulice. Dnes tomu brání budova s chirurgickými sály v sousedství nového pavilonu. Její část, která vadí, proto čeká v dubnu demolice.

„Tuto etapu je možné realizovat až poté, co se zajede provoz nových operačních sálů v novém pavilonu a staré ztratí své opodstatnění,“ uvedla tisková mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Demolice a rozšíření silnice za bezmála devatenáct milionů korun zaberou třináct týdnů a jsou součástí stavby samotného pavilonu. Zatím nemocnice předpokládá, že se vše stihne mezi dubnem a červencem letošního roku. Tím to ale nekončí.

Krajští politici se při přípravě projektu snažili ušetřit nápadem, že osmipodlažní budově v podzemí stačí jedna rampa pro výjezd a vjezd vozidel namísto dvou, jak navrhoval projektant. Jenže uprostřed stavby vedení nemocnice zjistilo, že je to nesmysl, a krajští radní narychlo změnili projekt tak, aby odpovídal původnímu plánu.

„Auta by se tam musela točit, což není zrovna komfortní. Další rampa, která byla v původním projektu, průjezd umožní,“ řekla před časem náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková (STAN). Výsledkem je, že pavilon není a nebude ještě dlouho kompletně hotový.

Lávka ještě nebude

V prvé řadě chce kraj vybudovat lávku - přímé propojení CUP s dosavadním centrem nemocnice v budově číslo 27 pro zdravotníky i pacienty. Ta kvůli změně plánů chybí.

Příprava stavby lávky se ale až neuvěřitelně komplikuje, naposledy projektantům nevyšel statický výpočet zvolené varianty, nový projekt dokončí letos v létě. Jinými slovy - tento rok lávka nebude.

Než bude nadzemní chodba postavena, bude transport pacientů z nového pavilonu do budovy 27 složitý. Pokud to neobjedou venkovním areálem, budou muset zamířit novou spojovací chodbou do sousední budovy radiodiagnostiky, odtud sjet výtahem do suterénu a pak použít podzemní průchod vedoucí na chirurgii.

To také vysvětluje, proč kraj už během stavby nevybudoval druhý výjezd z podzemí pavilonu CUP. Nová rampa totiž přetne podzemní chodbu, která asi ještě dlouho bude zajišťovat jediné spojení mezi dvěma klíčovými pavilony.