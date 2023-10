Možnost navrhnout investice lidi v Chrudimi nezajímá, jinde je nápadů dost

Do letošního participativního rozpočtu, na který město dá půldruhého milionu, přišly tři návrhy. Dva z nich ale připravil člen zastupitelstva a ten třetí předsedkyně osadního výboru.

Oba mohli žádat o peníze standardním způsobem a není potřeba, aby se o jejich návrzích za městské peníze natáčela videa a lidé o nich hlasovali. To vše za sto tisíc korun.

„Je to špatně. Budeme asi muset zvýšit propagaci, budeme muset lidi motivovat, aby se zapojili. Ten nezájem je tristní,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Navrhnout investici může každý, kdo splní základní podmínky, veřejnost poté hlasuje, kterým projektům dá přednost. Když jsou ale jen tři, přestává to mít smysl. Jinde takové potíže nemají.

V Poličce lidé poslali jedenáct návrhů

Radnice v Poličce se do participativního rozpočtu pustila letos poprvé a od veřejnosti přišlo hned jedenáct návrhů. Dva z toho pracovní skupina vyřadila, pro zbytek lze hlasovat až do 25. října. Přitom na rozdíl od Chrudimi deponovala částku jen 200 tisíc korun.

Nápady jsou přesto různorodé. Mezi návrhy je workoutové hřiště pro seniory, ochlazovací sloup, discgolf, hudební hřiště, veřejné ohniště, zastínění dětského hřiště nebo betonový stůl pro stolní tenis. A nechybí ani ambicioznější oživení veřejného prostoru pro umělecká sympozia nebo dětská scéna v parku.

Méně peněz dávají i jinde, přesto se lidé zapojují. V Litomyšli lidé letos hlasovali o patnácti návrzích ve dvou kategoriích do 100 a 400 tisíc korun, v Lanškrouně jich bylo 17 v maximální výši 800 tisíc korun. Stejně tak v Ústí nad Orlicí, kde si konkurovalo 19 návrhů.

„Většina lidí o tom stále vůbec neví,“ napsal na Facebook bývalý místostarosta Chrudimi Pavel Štěpánek (Piráti). Hlasování v Chrudimi potrvá až do 29. října. Lidé mohou podpořit stavbu dětského hřiště v Medlešicích, zastávky v ulici Topolská a vytvoření trvalkového záhonu na Žižkově náměstí.

O zrušení participativního rozpočtu zatím radní nemluví. „Pokud by to ale takto bylo dál, tak bych to zvažoval,“ řekl Pilný.

