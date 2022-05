U pardubického nádraží chce soukromník parkovací dům, ulevil by i Polabinám

Lidé měli roky možnost zaparkovat u pardubického vlakového nádraží pohodlně a zadarmo. Jenže ty doby jsou pryč. Malinké parkoviště vedle budovy funguje jen v režimu „vylož a jeď pryč“ a další plochy zmizely nebo se za ně platí.

Provozovatelé sousedního hypermarketu osadili vjezdy na parkoviště závorami a odstavná plocha už přes dva roky nefunguje ani v bývalém lihovaru. A tak lidé hledají místa, kde se dá.

„Uzavření parkoviště u Albertu jsme v Polabinách silně pocítili. Situace na mnoha místech je dopoledne horší než ve chvíli, kdy se lidé vracejí z práce. Je tak jasné, že u nás parkují lidé, co jdou na vlak,“ uvedl starosta druhé městské části Radek Hejný.

Z výše uvedených důvodů má tak logiku snaha firmy Eurobit Real postavit na místě právě bouraného činžáku u nádraží obří parkovací dům. Ten by byl na dohled už stávajícímu terminálu pro městskou hromadnou dopravu a také hned vedle budovaného autobusového nádraží.

„Ten projekt se mi líbí. Lidé by jistě ocenili možnost odstavit auto na dohled od vlakového nádraží i terminálů pro autobusy. Za mne to dává mnohem větší smysl než plánovaný parkovací dům Jih, který chce stavět město na druhé straně kolejiště,“ uvedl zastupitel za Pardubáky František Brendl s tím, že plán snadno prošel přes komisi pro architekturu a urbanismus.

„Shodli jsme se se členy komise, že je potřeba, aby dům měl kvalitu a také aby opticky uzavřel náměstí Jana Pernera, které po zbourání činžovního domu vlastně už žádným náměstím není,“ uvedl František Brendl.

Cyklostezka by vedla pod domem

Parkovací dům by měl stát zhruba 350 milionů a měl by mít sedm pater, do kterých se vejde zhruba osm stovek aut.

„Architekt Petr Křivánek myslel i na bufet nebo sociální zázemí, které by sloužilo vedlejšímu Terminálu B. Má tam vzniknout i jakési podloubí, které lidé mohou využít při nepřízni počasí,“ uvedla zastupitelka Helena Dvořáčková, která projekt také podporuje.

„Upozornila bych třeba i na to, že na straně Palackého ulice architekt vymyslel způsob, jak zachovat cyklostezku. Ta by vedla přímo pod domem. Místo zbylo i na malý parčík mezi oběma terminály,“ dodala bývalá náměstkyně primátora.

Jako každá větší stavba i parkovací dům může nakonec narazit. Problém může být s pozemky. Firma by si totiž měla odkoupit ty, které nedávno odprodala městu pro Terminál B.

„Město může získat poměrně zajímavou částku, protože společnost dostala téměř snovou cenu 4 500 korun za metr. Radní ve snaze postavit Terminál B by pozemky zřejmě koupili i za cihlu zlata,“ uvedl Brendl, podle kterého může být problém i s tím, že parkovací dům bude přímým konkurentem toho městského, který má brzy vyrůst na dukelské straně kolejiště.

To ostatně potvrzuje i náměstek primátora Petr Kvaš z ODS.

„Hlavní problém vidím v tom, že investor projektuje na pozemcích města aniž by je měl zajištěné. Také je jasné, že by parkovací dům byl konkurencí pro městský projekt. V neposlední řadě je otázka, zda místa v lokalitě chybí. Problém je spíše v tom, že lidé za ně nechtějí platit.“