Čidla ukazují na nedostatek míst pro rezidenty, řešením jsou parkovací karty

V posledním volebním období pardubická radnice investovala desítky milionů do systému inteligentního řízení dopravy. A nyní čidla poskytují čísla z křižovatek i parkovišť.

Ovšem některé údaje nedělají pardubickým politikům radost. Tak například se potvrdil pocit lidí z okolí náměstí Legií, že se kolem jejich domovů prakticky nedá zaparkovat.

„Čísla hovoří jasně, tam je to parkování nejproblematičtější a víme, že s tím budeme muset něco dělat. Máme to přesně vyčíslené, kdy a jakých aut. Byl jsme překvapen, že třeba v modré a žluté zóně parkovací místa jsou k dispozici kdykoliv, jen je lidé třeba nenajdou v docházkové vzdálenosti 100 až 200 metrů,“ řekl ČTK náměstek primátora Petr Kvaš zvolený za ODS.

Podle něj by se v místě s nedostatkem parkování třeba mohla omezit místa pro návštěvníky a zvýšit kapacita rezidentních zón.

Nový parkovací systém v Pardubicích má přes tři tisíce senzorů ve vozovce. Čidlo pozná, zda je místo prázdné, nebo zda na něm stojí auto, data ukládá do systému. Po letošním zavedením elektronických parkovacích karet pro rezidenty už umí rozpoznat i automobil se zaplacenou kartou.

Součástí systému jsou také parkovací automaty. Řidičům obsazenost parkovacích míst signalizují digitální informační tabule, mohou si také stáhnout do mobilního telefonu aplikaci, která je navede na volné místo k parkování.

Město připravuje také výstavbu parkovacích domů, jeden by měl stavět soukromí investoři. Pardubice požádaly o povolení na parkovací dům v ulici U Stadionu, získaly je již na obdobnou budovu u terminálu Jih. Další parkovací dům by mohla firma stavět v ulici Mezi Mosty.

Je stále pravděpodobnější, že v dohledné době se po městě rozšíří systém parkovacích karet, které už roky potřebují lidé v centru města k parkování u svých domovů. K rozšíření systému nutí radní hlavně situace na Dukle a v Polabinách, kde se po 16. hodině velmi špatně hledá jediné místo k odstavení vozu.

„Myslím, že doba se změnila. Většina lidí by to tak zřejmě ocenila. Nyní si u nás může parkovat každý. Máme tady firemní dodávky z Hradce Králové, karavany, všechno možné, co zabírá místo ostatním. Karty by to vyřešily,“ uvedl starosta pátého městského obvodu Dukla a radní města Jiří Rejda z hnutí ANO.

Podle Kvaše padne rozhodnutí o zavedení parkovacích karet až po volbách.

„Pracujeme na tom, ale situaci nám komplikuje legislativa. Největší problém je s tím, že karty se dávají na základě trvalého bydliště. Jenže na Dukle i v Polabinách jsou stovky pronajatých bytů. Byly by s tím docela velké potíže,“ uvedl Kvaš s odkazem na to, že lidé neradi mění doklady jen kvůli parkovací kartě.

„Navíc ani majitelé bytů nejsou právě nadšení, když se k nim lidé hlásí,“ doplnil Kvaš. Podle něj by bylo nejlepší, kdyby se karty vázaly přímo na bytovou jednotku. Jenže k tomu by byl potřeba nový zákon ze Sněmovny.