Zaparkovat a jít na vlak? Před Albertem v Pardubicích se bude platit

V ucpaných Pardubicích to je pro řidiče poslední ostrov svobody.

Poslední a svou polohou luxusní místo, kde řidiči mohli odstavit auto bez strachu z pokuty a jít na vlak nebo na autobus. Od jara už budou za stání nad dvě hodiny u obchodního centra Albert platit. Uvedli to zástupci města při prosincové schůzi zastupitelstva.

Náměstek primátora Pardubic Petr Kvaš (ODS) řekl, že na změně režimu parkování se předběžně dohodl se zástupci vlastníka, společností Saller Group. Náměstek soudí, že díky tomu budou moci zákazníci obchodního centra zaparkovat a normálně nakoupit v obchodech. Nyní bývá venkovní parkoviště zcela zahlcené. „Z mého pohledu je to krok kupředu,“ uvedl Kvaš.

„Jsme velice rádi, že zastupitelstvo města se k celé věci postavilo pozitivně, protože situace je již neúnosná,“ uvedla za společnost Saller Group Markéta Rašíková.

„Předpokládají režim, že zákazníci budou mít dvě hodiny zdarma, což je dostatečná doba. Pak bude nějaká hodinová sazba, bavíme se o třiceti korunách za hodinu,“ uvedl.

Hrozby, že tu budou muset platit, řidiči slyší už nejméně pět let. Tentokrát tomu ale neuniknou. Je to poslední velké bezplatné parkoviště v Pardubicích v centru. Z technického hlediska to není problém - vše bylo připraveno už před dvěma roky, kdy se na všech vjezdech a výjezdech z parkoviště objevily závory.

Magistrát bude s placením souhlasit

Firma musí podle magistrátu nejdříve požádat o takzvané „zneveřejnění“ parkoviště. Magistrát tomu však nebude bránit. „Domluva je taková, že do první půlky měsíce ledna podají žádost, zahájíme správní řízení - bude to veřejnou vyhláškou, k 1. dubnu by to chtěli uvést v činnost,“ řekl vedoucí odboru dopravy pardubického magistrátu Vladimír Bakajsa.

„Pro cestující, kteří potřebují odjet vlakem na celý den či na více dní, by mělo být vyhrazeno dvě stě parkovacích míst s celodenním režimem, bavím se o částce, která by se měla pohybovat někde pod sto korunami celodenního tarifu,“ uvedl Kvaš.

Změny chystá firma společnosti Saller Group, nikoliv obchodní centrum, které je v nájmu. „O žádných připravovaných změnách v tuto chvíli nevíme,“ uvedl ředitel komunikace obchodů Albert Jiří Mareček.

Saller Group přesné podmínky režimu parkování ladí. „Tento sytém bychom rádi zavedli od jara 2020, přesný termín v současnosti není znám,“ uvedla Markéta Rašíková.

Regulace se bude týkat venkovních míst

U obchodního centra Albert je bezmála tisíc parkovacích míst, 430 v podzemí, kde už závory a režim s dvouhodinovým stáním zdarma fungují. Chystaná regulace se týká zhruba 560 míst, která jsou venku. Parkoviště bylo v minulosti budováno velkoryse i s ohledem na umístění v blízkosti centra a vlakového nádraží. Navíc nabízí příležitost vyjet hned do čtyř různých směrů, což pomáhá v dopravních špičkách.

Řidiči, kteří se v Pardubicích pokoušejí parkovat zadarmo nebo za rozumné peníze, mají potíže už od letošního května, kdy město výrazně zvýšilo poplatky za parkování. Pokud skončí i poslední živelné bezplatné parkování P+R u Alberta, je docela těžké si představit, co budou dělat. Pardubičtí politici se totiž vzácně shodují, že v minulých letech zaspali a o výstavbě parkovacích domů a záchytných parkovišť jen mluvili. Chtějí to změnit, ale to bude trvat ještě roky.

Ti přijíždějící od Chrudimi by mohli auto odstavit v Masarykových kasárnách, ale je to dva a půl kilometru od nádraží. Jinak žádné normální řešení neexistuje, pokud se jím nechce nechat auto na sídlišti Polabiny a kilometr k nádraží dojít pěšky. Navíc i takový manévr, pokud se k němu odhodlá více lidí, bude mít jediný možný následek - zpoplatnění parkování v Polabinách.

Někteří lidé už kapitulovali a začali opět jezdit autobusem. Ani to není pro všechny řešením, protože autobusové spojení v kraji rozhodně není nadstandardní, mnohé spoje zanikly a navíc v chronických pardubických zácpách se cestující nikdy nemohou spolehnout na to, že dorazí včas.