Parkovací situaci v Pardubicích mají zlepšit placené zóny i mimo centrum

Je běžné všední odpoledne, krátce po 16. hodině. V ulici Družby v pardubických Polabinách se lidé vracejí z práce domů do obřích paneláků. K tomu v nedalekém Domu dětí a mládeže Alfa naplno běží program kroužků.

Nápor na pár desítek parkovacích míst ve slepé ulici začíná být enormní. Řada řidičů bezradně čeká, zda se nějaká pozice uvolní. Když se tak neděje, dost z nich bez rozpaků postaví auto na chodník hned vedle kontejnerového stání. Dopravní přestupek řidič neřeší a ještě odchází od auta s pocitem, že dnes měl štěstí a našel fajn místo.

„Nejde to. Často tady jezdím kolem jako blbec, než nějaké místo najdu. Hlavně pozdě odpoledne je to leckdy bez šance, a tak občas poruším předpisy. Vím to, ale co mám dělat,“ říká pětačtyřicetiletý otec čtyř dětí, který v ulici bydlí.

Takovou situaci považují politici za neúnosnou a rozhodli se ji vyřešit. Jediný recept vidí v zavedení zóny placeného parkování. A zdá se, že třeba právě v ulici Družby si už lidé mohou chystat peníze na koupi ročního kuponu. Na nutnosti rozšíření placených zón za centrum města se totiž shodují zástupci koalice i opozice. Úpravu systému politikům navrhnou odborníci z Univerzity Pardubice.

„Budeme spolupracovat s Dopravní fakultou Jana Pernera. Využijeme akademického potenciálu k tvorbě rezidentního parkování ve městě, a to od centra, kde je už zaveden, směrem k okrajovým částem,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal z ANO.

Rezidentní parkování by postupně mělo být v jižní části sídliště Polabiny, na severu sídliště Dukla v oblasti kolem dopravního podniku a pak v okolí ulic Dašická a na Okrouhlíku.

„Letos připravíme zadání, dopravní odborníci nám s tím pomohou, rezidentní parkování v dalších lokalitách chceme zavést ještě v tomto volebním období,“ řekl Hrabal s tím, že třeba u dopravního podniku bude změna nezbytná. A to už jen proto, že v ulici K Vápence chce radnice postavit parkovací dům. „Pokud bychom v okolí nechali parkování zdarma, tak nám do parkovacího domu nikdo logicky nepřijede,“ doplnil Hrabal.

Policisté jsou shovívaví

Radní schválili rozšíření placených parkovacích zón už v minulém volebním období. Město musí s pomocí expertů a městských obvodů stanovit ceníky za rezidentní stání a návštěvnické krátkodobé stání a vyznačit parkovací místa podle současných norem. Někde například změní ulice na jednosměrné, aby neubyla parkovací místa.

„Je to obrovské množství práce, vyzkoušíme si to na menších oblastech, musí se stanovit dopravní značení, přinese to zjednosměrnění některých komunikací,“ řekl zastupitel Petr Kvaš z ODS, který byl v minulém období náměstkem primátora a měl v gesci dopravu.

I on si myslí, že bez rozšíření placených zón se Pardubice do budoucna neobejdou. Především v odpoledních hodinách najít volné místo v Polabinách na jih od Bělehradské ulice je prakticky nemožné. Lidé tak stojí doslova, kde se dá. Tím mohou blokovat třeba příjezd hasičů nebo sanitky. Kdyby strážníci chtěli, denně vyberou na pokutách desítky tisíc korun.

Ovšem některé přestupky tolerují, protože lidé skutečně nemají, kde by auto odstavili. „V některých částech města je převis aut nad volnými místy až dvacet procent,“ řekl Kvaš, který upozorňuje i na to, že domorodcům komplikují život lidé, kteří jdou do centra do práce, do banky nebo třeba i na hokej a nechtějí platit za parkovné.

„Motoristé odstaví auta v zónách, kde se ještě neplatí parkovné, a pak se například přesunou do centra MHD či pešky,“ dodal Kvaš, který se jako náměstek potýkal také se stížnostmi lidí bydlících v okolí Sakařovy ulice. Právě odtud je do centra nejblíže a zatím se tam za parkování neplatí.

„Ulice kolmé na Sakařovu ulici jsou kvůli zaparkovaným autům neprůjezdné. Jediné zatím známé řešení je tam zřídit rezidentní parkování, které lidi, co tam bydlí, výrazně zvýhodní, a zbytku se nabídne forma návštěvnického parkování, aby se počet aut v lokalitě redukoval,“ řekl Kvaš.

Rezidentní parkovací karty si zatím musí kupovat majitelé aut v centru, je tam přes 3 000 parkovacích míst v několika zónách. Roční stání v centru vyjde zájemce na 1 200 korun u prvního vozu a 2 400 u druhého auta. Podmínkou je ovšem trvalé bydliště v lokalitě, nájemní smlouva s majitelem bytu nestačí. Parkování řidičům mají ve středu města usnadňovat elektronické tabule, které ukazují obsazenost v lokalitách placeného stání.