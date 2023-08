Rozvojový fond otočil, parkovací dům vedle hokejové arény postaví firma Porr

Ještě minulý týden to vypadalo, že se soutěž na stavitele nového parkovacího domu v centru Pardubic bude muset opakovat. Zástupci Rozvojového fondu, který je investorem akce, se tvářili, že na projekt za zhruba 335 milionů nemají dost peněz. Proti ukončení soutěže bez vítěze však ostře protestovali zástupci firmy Porr a nakonec uspěli.

Během několika týdnů se firma, jež už opravovala Letní stadion, bude moci pustit do práce. „Parkovací dům v blízkosti fotbalového Stadionu Arnošta Košťála a multifunkční arény postaví společnost Porr. Rozhodlo o tom představenstvo Rozvojového fondu Pardubice na svém posledním jednání,“ uvedla tisková mluvčí města Iveta Koubková.

Do značné míry se dá mluvit o překvapení. Přesně před týdnem totiž vše nasvědčovalo tomu, že Rozvojový fond, který patří ze 100 procent městu Pardubice, soutěž odpíská. „Už je rozhodnuto, situaci nelze zvrátit. Fond nemá na stavbu dost peněz,“ uvedla členka dozorčí rady fondu a zastupitelka města Helena Dvořáčková. Také další zástupci města pod zárukou anonymity tvrdili, že není možné mezi firmami Porr a enteria rozhodnout a že se soutěž bude muset vypsat znova.

O tom, že se věci vyvíjely v neprospěch společnosti Porr, svědčila i poměrně ostrá mediální vystoupení jejích zástupců. „Tento postup je nepochopitelný, netransparentní a vlastně pro mě podezřelý. Pokud se veřejný zadavatel chová tak, že vlastně řekne něco, co není pravda, tak to je přece podezřelé. Pokud by teď to výběrové řízení zrušil a vypsal ho neprodleně nebo během měsíce dvou znovu, tak zcela jistě porušil zákon,“ uvedl generální ředitel firmy Porr Dušan Čížek.

„K celé kauze je nutno podotknout, že se jedná o nepochopitelné jednání ze strany zadavatele, neboť financování celého projektu prokazatelně zajištěno je a riziko zdržení zahájení realizace v době rozhodnutí o zrušení soutěže také již nebylo, naopak vzniká na základě aktuálního postupu zadavatele,“ uvedla pak za firmu Porr Jana Mašínová.

Kritika firmy Porr zabrala

A zdá se, že kritická slova zabrala a zástupci městské firmy radikálně změnili v celé věci názor. „V současné době běží lhůta pro odvolání, pokud se žádný z uchazečů neodvolá, je Rozvojový fond Pardubice připraven s vítězem soutěže začátkem září podepsat smlouvu o zhotovení díla, aby ještě v témže měsíci mohl PORR převzít staveniště,“ uvedl místopředseda představenstva pověřený řízením společnosti Michal Drenko.

Stavba parkovacího domu pro zhruba 400 aut vedle hokejové arény i nového fotbalového stadionu je zásadní. Jednak se v oblasti hlavně při koncertech a hokejových zápasech velmi špatně parkuje, jednak bez řádného parkoviště nedostane CFIG Arena, jak se stadion při zápasech FK Pardubice jmenuje, kolaudaci.

„Fotbalový stadion je ve zkušebním provozu. Ten je omezen na dva roky, tedy do začátku roku 2025. Do té doby parkovací dům potřebujeme, protože bez něj CFIG Arena nedostane kolaudaci a my budeme mít problém,“ doplnila Helena Dvořáčková, která je projektová manažerka parkovacího domu.

Podle informací MF DNES došlo k nejasnostem kolem výběrového řízení na základě toho, že výběrová komise nedoporučila podepsat s vítěznou firmou Porr smlouvu. A to kvůli nesrovnalostem v zadávacím řízení. Nicméně představenstvo fondu názor hodnotící komise nakonec neakceptovalo a smlouvu podepíše.