Parkovací dům u pardubické arény se začíná prodražovat, opozice to kritizuje

Přestavba zchátralého fotbalového stadionu v Pardubicích vyšla na zhruba 440 milionů korun. Řada politiků to silně kritizovala s tím, že jde o příliš velkou částku.

Ovšem záleží na optice. O pár metrů dál bude město už brzy stavět parkovací dům. A stání pro 381 aut vyjde jen o sto milionů levněji. Přitom původně město počítalo s tím, že za „parkhaus“ dá asi 193 milionů. „Cena je už teď o 80 procent vyšší, než bylo v plánu,“ uvedl zastupitel za Zelené Robert Hrdina.

Právě on byl jedním z těch politiků, kteří na pondělním jednání zastupitelstva městskou investici místy až drtivě kritizovali. Vůbec nejaktivnější v této činnosti byl Dominik Bečka z Pirátské strany.

„Investice nemá žádnou návratnost. Budeme celou stavbu, kterou stavíme na dluh, i v budoucnosti dotovat. Parkovacím dům je ekonomický nesmysl,“ řekl mimo jiné Bečka, který si téměř až užíval fakt, že většinu radních svými výstupy rozčiluje.

Lidí z vedení radnice se například velmi dotýkalo, když zástupci opozice opakovali argument, že parkovací dům nebude sloužit pro rezidenty. Tedy pro lidi, kteří mají trvalé bydliště v okolních ulicích a město jim v nich umožňuje parkovat za poplatek 1 200 korun za rok.

„Dvě pětiny míst v domě budou pro město a to rozhodne, jak s nimi naloží. Proto chci požádat Piráty, aby stáhli svá lživá prohlášení ze sociálních sítí, že pro veřejnost tam žádná místa nebudou,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z ANO.

Rezidenti vs. abonenti

Jenže třeba i podle zástupců ODS nic o rezidentech v navrženém modelu provozu domu není. „Nesouhlasím s tím, že tam bude 40 procent míst pro rezidenty. Je tam napsáno, že to budou veřejně přístupná místa. To je něco jiného. Tím házíme rezidenty přes palubu, lidé z okolí prostě nebudou mít kde zaparkovat,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl s odkazem na to, že model mluví o abonentním parkování.

Rekonstrukce křižovatky V souvislosti s výstavbou parkovacího domu dojde také na úplnou rekonstrukci křižovatky u ulic Sukova a U Stadionu. „Rekonstrukce křižovatky, která nově bude vybavena světelnou signalizací, je zcela nezbytná, její součástí budou i úpravy přechodů pro chodce pro zvýšení bezpečnosti,“ zdůvodnil akci náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jan Hrabal s tím, že tento úkon město podpoří 10 miliony korun.

„Na rezidenty jste úplně zapomněli, a pokud říkáte, že to tak není, tak lžete. Je tam místo jen pro veřejnost či abonenty, což budou třeba hokejisté, kteří budou hrát za Dynamo. Ti zaplatí 15 tisíc za rok,“ uvedl zastupitel za ODS Karel Haas.

Podle primátora se u krátkodobého parkování počítá s cenou zhruba 20 korun na hodinu, celodenní parkování vyjde na stovku.

Politici z ODS také opakovaně upozorňovali na to, že byla chyba odmítnout koupit dvě patra parkovacích míst v parkovacím domě za konzervatoří, který buduje Pražská správa nemovitostí. „Tam by jedno místo vyšlo levněji než v městském parkovacím domě,“ řekl Klimpl.

Zástupci vládnoucí koalice se bránili třeba tím, že ekonomika parkovacího domu i jeho kapacita je silně ovlivněna tím, že dvě patra budou sloužit hokejistům Dynama Pardubice. Na tom se město domluvilo s vedením klubu.

„Nepřijde mi fér přepočítávat místa v obyčejném komerčním parkováku s tím naším. Stejný člověk, který staví ten parkovací dům, nám navíc diktoval podmínky stavby našeho parkovacího domu. Protože dvě patra jsme vlastně přepustili hokejovému klubu, a kdybychom to neudělali, tak by jedno místo vycházelo výrazně levněji,“ uvedl bývalý primátor za ANO Martin Charvát, který tím narážel na Ondřeje Heřmana, který vede PSN i hokejový klub Dynamo.

Nicméně parkovací dům se stavět určitě bude. Město už má stavební povolení a také vybranou firmu. „Chci připomenout, že Letní stadion je momentálně ve zkušebním provozu na dva roky. Jeho provoz bude definitivně povolen až ve chvíli, kdy bude v okolí dostatek parkovacích míst. Proto ten parkovací dům stavíme,“ uvedla zastupitelka Helena Dvořáčková a potvrdila tak, že radnici nic jiného ani nezbývá.