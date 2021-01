Pardubice postaví parkovací dům pár metrů od arény, pomůže nejen fanouškům

V době covidové to nevadí. Na extraligové zápasy pardubických hokejistů může jen pár vyvolených a žádné koncerty se už skoro rok v hale nekonají.

Ovšem až se život vrátí do normálu, zaparkovat u enteria areny v době konání nějaké větší akce bude zase horor. I proto zastupitelé odhlasovali výstavbu parkovacího domu, který bude stát hned vedle malé haly. Ukousne tedy část parkoviště, které tam nyní je.

„Počítáme s tím, že kapacita parkovacího domu bude zhruba 400 míst,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš z ODS, který má projekt na starosti.

Vedení radnice zastupitelům už představilo architektonickou studii, kterou navrhl architekt Michal Palaščák. Dům má být na rohu ulic Sukova třída a U Stadionu.

„Místa mají být pro obyvatele centra města i jeho návštěvníky,“ doplnil náměstek Kvaš s tím, že stání mohou být i na střeše, případně tam může být zelená střecha.

Parkování v Pardubicích Další parkování bude nově za Domem hudby. V centru Pardubic je zatím jediný klasický parkovací dům. Ten stojí na sídlišti Karlovina a využívá ho třeba krajský úřad. Nyní by ale v relativně krátké době měly vyrůst hned dva další. Jeden postaví u malé arény město a druhý plánuje za Domem hudby Pražská správa nemovitostí, které patří i nedaleký obchodní dům Grand. Dům by měl mít šest pater a vejít se do něj má zhruba tři sta aut. Politici by přitom byli rádi, kdyby část parkovacího domu patřila radnici. Stavbu nového parkovacího domu dlouhodobě podporuje i vedení krajského úřadu, kterému patří Dům hudby. Už souhlasilo s prodejem potřebného pozemku. Stejně se zachovaly i Pardubice, které vlastní větší část plochy. Momentálně je na místě nevzhledné betonové parkoviště, na kterém se po dešti tvoří velké kaluže. Celkově místo patří mezi ta nejvíce zanedbaná ve středu Pardubic.

Tu se ostatně snažil hned do schvalovacího procesu prosadit předseda zastupitelského klubu Pirátů Vojtěch Jirsa. Ovšem jeho návrh neprošel, a to i přesto, že radní se rádi ohánějí tím, že chtějí více pracovat s dešťovou vodou a tím bojovat proti změně klimatu a přehřívaní centra města v letních měsících.

Podle šéfa nejsilnějšího zastupitelského klubu ANO Jana Hrabala však zatím nebylo nutné takovou věc dávat do usnesení. „Nedává smysl posvětit tak přísné omezení při schvalování pouhého záměru stavby,“ uvedl Hrabal.

Jirsa, který se zabývá dopravou, se obával i toho, že parkovací dům zvýší počet aut ve středu města, podle něj by se měly stavět na okrajích městských center.

„Lidé by mohli dojet do centra třeba na sdílených kolech nebo veřejnou dopravou,“ uvedl Jirsa, ale náměstka Kvaše jeho proslov spíše pobavil.

„Tak by to jistě fungovalo v ideálním světě, ale ten tady není. Zatím to je tak, že téměř každý chce přijet svým vozem co nejblíže k místu, kam potřebuje,“ doplnil Kvaš s tím, že parkovací dům sice město zaplatí ze svého, ale investice se za několik let vrátí z plateb parkovného.

„Parkovací dům také pomůže odlehčit nábřeží Václava Havla, které je nyní plné zaparkovaných aut. U Labe má být navíc výhledově volnočasová zóna,“ dodal náměstek.

Pirátům se pak zdá, že parkovací dům, jenž v centru města chybí více než deset let, se nyní narychlo staví kvůli opravě Letního stadionu, která se jim nelíbí. Bez dostatku parkovacích míst totiž zamýšlený stánek pro zhruba 4 700 lidí nedostane kolaudaci.

Primátor Martin Charvátz hnutí ANO však takovou námitku rezolutně odmítl. „Letní stadion potřebuje dobudovat 100 parkovacích míst, ne vybudování velkého parkovacího domu, buďme prosím tedy přesní,“ řekl Martin Charvát.