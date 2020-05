Za pardubickým Domem hudby postaví nový parkovací dům pro 300 vozů

Pokud se nic zásadně nezadrhne, Pardubice v blízké době získají další parkovací dům v centru města. Ten první stojí už několik roků na Karlovině, nyní se chystá stavba za Domem hudby.

A stejně jako v prvním případě bude stavět soukromý investor - tentokrát Pražská správa nemovitostí, které patří i nedaleký obchodní dům Grand. Společnost vede současný člen vedení HC Dynamo Pardubice Ondřej Heřman.

Právě s ním bude vedení města v následujících týdnech ladit podmínky smlouvy o odprodeji potřebných pozemků.

„Za 25 let jsme v otázce parkování ve městě neudělali téměř nic, snad kromě zdražování. Takže jsem za tento plán rád. Nemám problém s podporou záměru Pražské správy nemovitostí, byť mám strach, jak dopadne debata pana primátora s Ondřejem Heřmanem. Většinou takové diskuze pro město nedopadly dobře,“ uvedl lídr opozičních Pardubáků František Brendl, který upozornil na Heřmanovu schopnost tvrdě vyjednávat.

Dům by měl mít šest pater a vejdou se do něj zhruba tři stovky aut. Politici by přitom byli rádi, kdyby část parkovacího domu patřila radnici.

„Ideálně bychom chtěli mít pro potřeby města dvě patra parkovacího domu, to je zhruba sto míst. Získali by je lidé, kteří přijdou o parkovací místa, jež budeme v centru města redukovat,“ uvedl opoziční zastupitel za Piráty Vojtěch Jirsa.

Byl zajedno třeba i s jedním z občanů Adolfem Vondrkou, který v historickém centru města bydlí. „Vidíme šanci na rezervaci míst pro obyvatele historického centra. Koncepce úpravy historického centra by měla být v souladu s výstavbou parkovacího domu. Prosím zastupitele, aby na to pamatovali,“ řekl Vondrka na zasedání zastupitelů.

Část politiků měla obavy z toho, že nový parkovací dům zahltí dopravu v centru města. Najíždět se do něj totiž bude přes už dnes dost vytíženou křižovatku ulice Na Hrádku a Sukovy třídy.

„Mám strach, aby nám lidé opět nenadávali jako u Paláce Pardubice, kde tamní křižovatka nezvládá nápor dopravy. Chtěl bych studii toho, jak se křižovatka Sukovy třídy a ulice Na Hrádku bude po otevření domu chovat,“ uvedl zastupitel za ODS Matěj Slanař.

Město by tak mělo zpracovat studii toho, kolik aut bude v lokalitě jezdit. Zatím má jen kusé informace. „Počítáme s tím, že denně dům využije zhruba tisíc lidí. Po Sukově třídě denně projede zhruba 20 tisíc aut. Intenzita pohybu nebude tak veliká, protože místa budou využívat hlavně rezidenti, návštěvníci Domu hudby či obchodníci z Grandu,“ uvedl místopředseda dopravní komise Jirsa.

Pardubice chystají další dva parkovací domy

Stavbu nového parkovacího domu dlouhodobě podporuje i vedení krajského úřadu, kterému patří Dům hudby. Vedení kraje ostatně už souhlasilo s prodejem potřebného pozemku soukromému investorovi a stejně se zachovaly Pardubice, které vlastní větší část plochy. Cenu krajského pozemku stanoví znalecký posudek.

„Situace s parkováním kolem Domu hudby je dost neutěšená. Pokud by tam vyrostl vkusný parkovací dům, ve kterém by měly za určitých podmínek místo i naše organizace, určitě bychom to uvítali,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek, zodpovědný za majetek, investice a kulturu.

Dům hudby momentálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Parkovací dům by mohl být podle Línka chodbou propojen se suterénní šatnou Domu hudby, takže by návštěvníci koncertů mohli chodit suchou nohou až do sálu.

Obsloužil by okolní rezidenty a ukončil nedůstojné podmínky parkování v této lokalitě v centru krajského města zejména při velkých kulturních a společenských akcích.

Podle náměstka primátora Petra Kvaše z ODS se navíc ve městě chystá výstavba dalších dvou parkovacích domů, které by měly zlepšit možnost odstavení vozu v širším centru. „Už máme rozpracované dva další parkovací domy. Jeden by měl stát nedaleko hokejové arény a druhý u budoucího terminálu Jih u nádraží Českých drah,“ uvedl Kvaš.