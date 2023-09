Opoziční hlasy zaznívají z Pardubic, hejtmanovi i městu vadí daňový balíček

Úspory bolí vždy. Politická pravda, která platí. A to i v případě souboru opatření, kterými se česká vláda snaží snížit deficit veřejných rozpočtů.

Logické je, že málokde balíček vyvolal nadšení. Ovšem z mnoha měst kritika nepřichází. V jejich čele jsou členové vládních stran, a ti se do nadávání pouštět nebudou.

V Pardubicích je to však jinak. Ačkoliv je sociální demokracie z určitého pohledu už polomrtvá strana bez většího vlivu, právě ve východočeské metropoli má na významných židlích dva zástupce. Hejtman Martin Netolický si kroutí už třetí volební období a náměstek primátora Jakub Rychtecký se po říjnových volbách stal na radnici vlastně jedničkou.

Jednak má na starosti městskou pokladnu a hlavně je jediným z úzkého vedení města, kdo má s vrcholnou funkcí nějaké větší zkušenosti. A vlastně tak není překvapující, že právě tito dva podrobili návrhy vlády jedné z nejostřejších kritik.

A každý k tomu měl jiný důvod. Hejtmana Netolického silně rozladilo, že vláda shodila pod stůl návrh na změnu dělení peněz z rozpočtového určení daní. Podle místopředsedy SOCDEM na něm kraj dlouhodobě prodělává.

„Zklamání je slabé slovo, z mého pohledu je to zásadní chyba. Byla to unikátní možnost ke změně totálně nespravedlivého systému, který za 20 let způsobil obrovské rozdíly ve financování krajů. Za poslední dva roky bylo na návrhu odvedeno opravdu hodně práce a během jednoho jednání je hozeno všechno pod stůl,“ uvedl Netolický, podle nějž kraj za poslední roky kvůli nespravedlnosti tratil zhruba 15 miliard korun.

Vládní strany daly od změny v dělení daní ruce pryč

Kromě STAN daly podle něj ostatní koaliční strany od návrhu ruce pryč, změn se zalekly i některé kraje. „Výsledkem je, že se s tím už nehne. Vím, že se chystá pozměňovací návrh, který to zkusí změnit, téma se dostane na plénum, ale šanci uspět to nemá. Je to pro mne obrovské zklamání,“ řekl Netolický.

Kraje, které si před dvaceti lety vybojovaly při dělení daní výhodnější podmínky, mají nyní lepší silnice, nemocnice či školy. A naopak. Vedle obyvatel Zlínského či Středočeského na to nejvíc doplácejí lidé v Pardubickém kraji. Stačí přejet do sousedního kraje Vysočina, jehož příjmy jsou naopak relativně vysoké, kontrast mezi stavem silnic druhé a třetí třídy nelze přehlédnout.

Zatímco v případě obcí se jejich příjmy každoročně upravují podle počtu obyvatel či dětí ve školách, v případě krajů je nastavení dělení peněz zabetonované. Regiony, které na tom tratí, se to snaží léta změnit. Kraje, které si na počátku tisíciletí vyjednaly výhodnější podmínky, jsou přinejmenším zdrženlivé. Vláda spravedlivější dělení daní slíbila ve svém programovém prohlášení v roce 2021.

Žádný kraj nekývne na to, aby měl méně než dosud. Pokud chce stát napravit nespravedlnost, musí do systému nalít další miliardy, aby na změnu kritérií některé kraje nedoplatily. Velké peníze se kvůli úsporným škrtům nenašly.

Vláda byla ochotna zahrnout do rozpočtového určení daní prostředky dříve určené krajům přes Státní fond dopravní infrastruktury. V rámci konsolidačního balíčku však hodlala snížit částky směřující na silnice pro kraje ze šesti na čtyři miliardy korun.

I tato varianta byla pro Pardubický kraj výhodnější než dosavadní stav. Příjmy regionu by se zvýšily o stamiliony.

„Šance na změnu rozpočtového určení daní byla nejvyšší, co pamatuji. Podlehl jsem iluzi, že by návrh mohl projít. Téma nevzdám. Jsem přesvědčen, že obyvatelé našeho kraje nejsou méněcenní, mají právo na lepší služby, na lepší silnice,“ dodal Netolický.

Podle náměstka může město tratit 50 milionů za rok

Město Pardubice pak nesouhlasí s vládou navrženými úpravami ozdravného balíčku, které by měly mimo jiné obsahovat snížení příjmů z daně z hazardu do městské pokladny.

„Letos Pardubice očekávají z tohoto zdroje asi 110 milionů korun, po změně by to mohlo být až o 50 milionů korun méně,“ řekl ČTK náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Získané peníze radnice rozděluje hlavně na podporu sportu, kde by mohly podle náměstka citelně chybět. „Řada sportovních klubů má dnes potíže dofinancovat činnost. Údajně nemají být letos vypsány některé provozní dotace a je velký tlak kvůli škrtům na Národní sportovní agenturu na příští rok. Je to velmi nebezpečné a pro řadu měst a obcí, nejen pro Pardubice, to může být problém,“ uvedl Jakub Rychtecký.

Kvůli inflaci a růstu nákladů magistrát uvažoval o valorizaci příspěvků sportovním klubům. Stát by měl podle návrhu získat 55 procent výnosů daně z hazardu namísto dosavadních 35 procent. Obcím podle počtu povolených herních automatů zůstane 22,5 procenta, stejný poměr pak připadne obcím podle počtu obyvatel.

„Je to špatný krok. Státní rozpočet by se neměl dívat pouze na škrty a na to, jak látat díry v rozpočtu tím, že se budou brát peníze municipalitám, které obecně hospodaří velmi dobře a zodpovědně. Spíš by měl stát hledat další zdroje na straně příjmů, třeba z progresivního zdanění nebo sektorové daně,“ dodal náměstek Rychtecký.

Loni zastupitelé Pardubic schválili novou vyhlášku o regulaci provozování hazardních her. Do konce roku 2024 z města zmizí herny s herními automaty. Přístroje budou moci zůstat pouze v zařízeních typu kasino. Jedno se například dokončuje na jižním okraji města hned u výpadovky na Chrudim. Má být největší v regionu.