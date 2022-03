V případu chlapce, který je po operaci mandlí v kómatu, se blíží rozsudek

Osmiletý Adam Vyčítal šel v květnu 2017 na operaci mandlí, čtyři dny poté začal na nemocničním lůžku krvácet, nedočkal se však rychlé pomoci a upadl do bdělého kómatu.

Okresní soud v Pardubicích deset měsíců zkoumal okolnosti tragédie. Dnes po výslechu posledního znalce předseda senátu Karel Gobernac návrhy na další dokazování zamítl a líčení odročil na 19. dubna, kdy zazní závěrečné řeči i rozsudek.

Jak se u soudu ukázalo, pro posouzení případu jsou klíčové události, které se odehrály na dětském oddělení 14. května 2017 v jednu hodinu ráno, tedy několik minut poté, co hoch začal z operační rány krvácet.

Podle soudních znalců měl být správný postup takový, že dítě mělo zůstat ve svém pokoji, měl být okamžitě přivolán lékař ORL, dále primář dětského oddělení, případně ARO tým.

Místo toho však matka s dítětem a jednou zdravotní sestrou opustily oddělení a po schodech se přesunuly k ošetřovně ORL, jejíž dveře však byly zamčené. Trojice tak uvázla na chodbě jako v pasti.

Krvácející hoch zkolaboval, čtyřicet minut byl bez srdeční činnosti a má poškozený mozek. Všichni znalci potvrdili, že zdravotníci postupovali nesprávně.

Soud zkoumal, kdo a jakým způsobem rozhodl, že chlapec opustí dětské oddělení. Nemocnice se po zveřejnění případu bránila, že nikdo matce nedal pokyn, aby odešla z oddělení.

Sloužící zdravotní sestry ale shodně před soudem potvrdily, že matku do ordinace ORL o dvě patra níže poslala lékařka. Ta na chodbě podle své vlastní výpovědi nahlas řekla, že je nutné jít na ambulanci ORL. Nicméně odmítá, že by tam krvácejícího chlapce poslala po schodech. Udělala prý dva kroky od nich a matka s dítětem i jedna sestra šly už z oddělení pryč.

„Volala jsem na ně, ať se zastaví a čekají. Měla jsem pocit, že mne nevnímají,“ řekla u soudu lékařka obžalovaná z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

Obhajoba i někteří znalci upozornili, že situaci podle nich zkomplikoval fakt, že matka dítěte byla zdravotní sestrou a v kritických okamžicích se snažila něco podniknout.

Primář dětského oddělení sloužil v jiné budově

Adamův otec Jan Vyčítal s tím nesouhlasí. „Je to jejich obrana. Ze zdravotnické dokumentace ani z výslechů nevyplývá, že maminka svévolně opustila dětské oddělení. Žádala po sestrách, aby zavolaly ARO tým. Kdyby to udělaly, všechno by se odehrálo jinak,“ uvedl Vyčítal.

K tragédii přispěl fakt, že primář dětského oddělení sloužil v jiné budově na novorozeneckém oddělení a o případu se dozvěděl příliš pozdě. To, že primář je fyzicky jinde a celé oddělení má na starosti začínající lékař, není podle soudního znalce Miroslava Šedy z Fakultní nemocnice v Olomouci výjimečné. „Bohužel se to děje v mnoha nemocnicích v naší republice, lepí se díry,“ řekl Šeda dnes před soudem.

Zástupci rodiny během soudních jednání dávali najevo nespokojenost s tím, jak dokazování postupuje. Okresní soud se zabýval především děním na dětském oddělení v kritických minutách. Právě tam totiž podle obžaloby došlo k pochybení.

Jan Vyčítal je ovšem přesvědčen, že chyb v případu bylo mnohem více - jednak před operací a také během resuscitace jeho dítěte na ambulanci ORL.

„Spousta lidí má zástavu srdce někde na ulici a jsou zachráněni a fungují. U Adámka došlo k zástavě srdce v péči lékařů v Pardubické nemocnice a má fatálně poškozený mozek. Je pro mne těžké se s tím vyrovnat,“ řekl Jan Vyčítal.