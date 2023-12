Tajemník magistrátu je pod palbou kvůli korupční kauze. Rezignovat nehodlá

Podle médií, která měla možnost nahlédnout do policejních spisů, se jedna z větví „pardubické chobotnice“, jak se policejnímu vyšetřování korupce přezdívá, týká ovlivňování veřejných zakázek na pardubické radnici.

„Z prověřování vyplývá, že trestná činnost při zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Pardubice je páchána dlouhodobě a systematicky s vysokou mírou konspirace a sofistikovaně,“ stojí v soudním příkazu k domovním prohlídkám.

Mezi obviněnými jsou tak bývalý vedoucí odboru majetku a investic magistrátu Jaroslav Hruška, jeho nástupce ve funkci Petr Škoda, který již na úřadu nepracuje, a referent odboru majetku a investic pardubického magistrátu Petr Hušek. I ten nedávno skončil.

K tomu je potřeba připočíst, že v lednu to budou dva roky, co si kriminalisté došli pro bývalého šéfa odboru dopravy Vladimíra Bakajsu. Všechny čtyři policie podezírá, že si vylepšovali životní úroveň právě penězi určenými na drobné stavební zakázky pardubického magistrátu.

„Je evidentní, že pokud policie během dvou let odvedla hned tři šéfy odborů radnice, tak minimálně personální politika nefunguje úplně dobře. A za ni je bezesporu odpovědný tajemník úřadu Michal Zitko. Lidsky proti němu nic nemám, vážím si ho, ale tohle je holý fakt. Navíc je evidentní, že selhaly všechny kontrolní mechanismy úřadu,“ uvedl zastupitel a poslanec za ODS Karel Haas.

Nicméně Michal Zitko, který je v čele radnice už zhruba 12 roků, oponuje, že těžko mohl kolegy při jejich činnosti více kontrolovat. „Co se týče kontroly, tak ta se samozřejmě u veřejných zakázek provádí, a to v několika stupních. Ovšem zase je třeba připomenout, že žádný audit nedokáže zjistit, že se někdo někde domlouval na jejich případném ovlivnění. Co se týče podmínek výběrového řízení a směrnice, tak tu schvaluje rada města. V ní mám pouze poradní hlas,“ uvedl Zitko.

Ten zatím podle mnoha politiků prokázal v případu zatím poměrně málo sebereflexe. Více by ji čekal třeba bývalý radní a nyní zastupitel za Společně pro Pardubice Tomáš Pelikán.

„Taky mi přijde, že se tváří, že se ho to vůbec netýká. Přitom měl určitě poznat, že si na úřadě někdo dělal, co chce. Neumím si představit, že by mi z podniku policie odváděla lidi a já dělal mrtvého brouka,“ uvedl politik, který je zároveň už více než 15 let šéfem dopravního podniku.

Ještě mnohem ostřejší je ve svých názorech radní za Společně pro Pardubice a někdejší náměstek primátorky František Brendl. Ten dokonce jako jeden z mála uvedl, že jeho cílem je konec Michala Zitka ve funkci.

„Já tu ambici rozhodně mám. Michala mám rád, osobně nic proti němu nemám, ale nemůže si myslet, že tohle jen tak usedí. Je zjevné, že samospráva je na úřadu v dezolátu. Nejde jenom o toto vyšetřování, úředníci dělají také chyby. Je potřeba nastartovat změny,“ uvedl Brendl třeba s odkazem na to, jak se úředníkům v poslední době vlastně vysmívá majitel pozemků potřebných pro stavbu cyklostezky kolem severovýchodního obchvatu Miloš Holeček.

Zloděje neodhalím

Bývalý novinář Zitko však podle vyjádření pro MF DNES není nastaven tak, že by měl svou pozici kvůli kauze opouštět. Podle něj jsou třeba výběrová řízení na pozice šéfů odborů maximálně náročná a těžko by mohla být detailnější.

„Ke kauze mohu obecně říct, že všechny šéfy odborů vybíráme ve výběrovém řízení, jehož se účastní i politici z vedení radnice. Součástí je poměrně propracovaný psychotest, který dokáže velmi dobře namodelovat obraz uchazeče a jeho předpoklady pro funkci. Ovšem když to řeknu na rovinu, tak nedokáže odhalit, zda někdo bude krást. Zloděje často dělá příležitost. Pokud mne paměť neklame, tak třeba u výběrového řízení pana Hrušky byl v komisi i dnešní radní a tehdejší náměstek František Brendl,“ uvedl Zitko.

Brendl přitom není sám, kdo si myslí, že by magistrát potřeboval nového šéfa. Podobně uvažuje třeba opoziční zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych. „V neposlední řadě je ke zvážení vyvození osobní odpovědnosti tajemníka magistrátu města, jehož tři přímí podřízení vedoucí odborů jsou momentálně vedeni jako podezřelí z ovlivňování veřejných zakázek a dalších přečinů,“ uvedl Vít Ulrych.

Sluší se dodat, že odvolání takto vysoce postaveného úředníka není vůbec snadná písemka. A dá se počítat s tím, že politici se do ní nepohrnou. Jako příklad jim může posloužit případ ze Žamberka, kde se tajemník výpovědi za pomoci právníků dlouhé roky bránil a nakonec soud i vyhrál. Radnice přitom zažila téměř rozval.

„Je to složité, je to potřeba odpracovat, ale minimálně se o to musíme pokusit. S tím však souvisí další změny, které by radnici měly posunout do jednadvacátého století,“ doplnil Brendl.

Podle zákona může tajemníka radnice odvolat pouze šéf krajského úřadu. V této souvislosti je tak zajímavý i názor hejtmana Martina Netolického. „Sleduju tak trochu snahu tajemníka vše přehodit na politiky. Ovšem je nutné zdůraznit, že za úředníky má odpovědnost právě tajemník úřadu, nikdo jiný. Z tohoto se tajemník nemůže vyvázat,“ uvedl hejtman.

Nicméně se zdá, že odchod Michala Zitka není na pořadu dne. Jeho konec si v tuto chvíli podle svých slov nepřeje primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO ani třeba opoziční ODS. „Myslím si, že pokud bychom měli na stole jasné důvody k odvolání, tak by krajský úřad konal. My je tam ale zatím nemáme. Nicméně je evidentní, že chod úřadu se musí změnit, a už v tom konáme i první kroky. Co se týče Michala Zitka, tak je klidně možné, že se na vyšetřování podílí, je nám jasné, že má podepsanou mlčenlivost. Ale měl by nám zastupitelům alespoň říct a dokázat, že v minulosti konal, tak jak měl,“ uvedl Haas.

Sám Michal Zitko se prý možným změnám nebrání. Podle něj je však nutné vše dobře zvážit. „Vnímám, že ta kauza je pro náš úřad reputační problém. Z celé situace nemám radost a mrzí mne. Na druhou stranu, pokud mi nyní někdo chce nasazovat psí hlavu, tak to sice můžu chápat, ale raději bych se o tom bavil věcně. Kde jsem měl udělat chybu, kde se dalo lépe kontrolovat? Rád si všechny argumenty v diskusi poslechnu, nikdy jsem před odpovědností neuhýbal,“ dodal Zitko.