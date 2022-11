Pardubické nádraží už má eskalátory, napřesrok bude uzel komplet hotový

Nejde o jediné eskalátory, které cestujícím usnadní přístup k vlakům. „Další dva nové eskalátory slouží k pohodlnějšímu přístupu z odjezdového podchodu na 2. nástupiště. Práce v odjezdovém podchodu budou s minimálním omezením pokračovat ještě dokončováním části obkladů či osvětlení,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Otevřením odjezdového podchodu odpadla nepříjemná zacházka pro cestující, kteří museli k nástupištím chodit od pokladen a odjezdové tabule přes celou nádražní halu příjezdovým podchodem, který je na opačné straně budovy.

Lidé od vlaků se teď do nádražní haly dostanou pouze nově otevřeným podchodem s eskalátory. Od listopadu se totiž rozsáhlejší práce přesouvají do příjezdového podchodu.

„Pro cestující by se měl znovu otevřít v březnu. Také zde na ně čeká nové spojení podchodu s odbavovací halou v podobě trojice eskalátorů. Přístup z nástupišť bude v případě příjezdového podchodu zajištěný schodišti a výtahy,“ dodal Gavenda.

Modernizace pardubického uzlu pokračuje podle harmonogramu. Aktuálně je již hotové 1. a 2. nástupiště. Stavaři se také pustili do výstavby nového 5. nástupiště, které se příští rok propojí s výpravní budovou prodlouženými podchody.

Ve výstavbě je také lávka přes kolejiště, která spojí pardubické vlakové nádraží se sídlištěm Dukla. Kromě železničního svršku a spodku, nových kolejí a nástupišť prochází obnovou také zabezpečovací a sdělovací technologie.

Cestující ocení kromě nových eskalátorů také modernizovaný informační systém, wifi a výtahy. Ty uvítají především vozíčkáři a také rodiče s dětmi v kočárku.

„Z pohledu stavebních prací a výluk bude modernizace pardubické stanice hotová na konci příštího roku. V první polovině roku 2024 se pak ještě zabezpečovací zařízení rozšíří o systém ETCS,“ uvedl mluvčí Správy železnic.

Po dokončení uzlu Pardubice se na průjezdních kolejích zvýší rychlost ze současných 100 km/h na 160 km/h. Vlaky také mají být výrazně tišší, a to díky použití pružného propojení kolejnic a pražců.

Na modernizaci železničního uzlu plynule naváže oprava památkově chráněné budovy samotného nádraží v hodnotě zhruba 470 milionů korun.

Rekonstruované části interiéru mají být v co největší míře uvedeny do původního historického stavu tak, aby si budova co nejvíce zachovala ráz, který jí dal ve 40. letech minulého století architekt Karel Řepa.