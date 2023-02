Po deseti letech opět oprava. Dělníci se pustí do předlažby části třídy Míru

Oprava třídy Míru a Sladkovského ulice v centru Pardubic nakonec příliš dobře nedopadla. Radnice se dodnes soudí s firmou Syner o cenu díla. Dlažba je špinavá, mastná a nejde nijak vyčistit. A navíc, a to je nejhorší, dlaždice nevydržely nápor dopravy. Proto na podzim zmizely ze Sladkovského ulice a nyní čeká na výměnu i dlažba u věžáku Magnum.

„V západní části třídy Míru jsou dlaždice už vyskákané, může to způsobit problémy chodcům, cyklistům, maminkám s kočárky. Tomu chceme zabránit,“ zdůvodnil nutnost opravy náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

Město podle něj opraví úsek od křižovatky s Masarykovým náměstím k části u lékárny, tedy po zhruba Sladkovského ulici. Žulová dlažba zatížená městskou hromadnou dopravou se tam viklá a láme. „Dlažba bude zachována, nicméně nebude položená tak jako v současnosti. Bude nově položená do maltového lože,“ řekl Hrabal pro ČTK. Město si od změny slibuje zvýšení stability a nosnosti dlažby.

Práce začnou 27. března a skončí 10. července. „Někomu se může zdát, že doba oprav je dlouhá. Musíme si ale uvědomit, že je nutné postupovat citlivě vzhledem k dlažbě,“ uvedl Hrabal.

Během stavebních prací bude Pernerova ulice, která ústí na třídu Míru, obousměrná. Budou na ní výhybny, u obchodu s lahůdkami bude patrně obratiště pro dopravu. Městská hromadná doprava bude jezdit patrně po Sukově třídě a na třídu Míru zajíždět nebude.

Kvůli viklající se dlažbě se magistrát soudí se stavební společností Syner. Firma opravovala třídu Míru v letech 2013 a 2014. Použila při tom velkoformátovou žulovou dlažbu uloženou do štěrkového lože. Dlažba nápor dopravy nevydržela. „Nás to každopádně velmi mrzí. Běží soudní řízení, jakýkoliv můj komentář by nebyl příliš taktický,“ dodal Hrabal.

Dlažbu v sousední ulici nahradili betonem

Jedná se o druhou etapu nápravy projektu, za který radnice zaplatila Syneru necelých 90 milionů korun. V části Sladkovského ulice v křížení s třídou Míru loni totiž už jiná stavební firma nahradila zničenou dlažbu cementobetonovým povrchem.

„Pod silným dopravním zatížením vozy MHD, zásobování i osobními automobily se dlaždice uvolňují, lámou a musejí být opakovaně vyměňovány,“ zdůvodňoval projekt za zhruba 6,5 milionu korun tehdejší náměstek primátora odpovědný za dopravu v Pardubicích Petr Kvaš. „Vyňatá dlažba bude uschována jako zásoba pro opravy jiných částí třídy Míru,“ dodal politik z ODS.

Autorem architektonického návrhu na opravu třídy Míru a části Sladkovského ulice je architekt Jaromír Walter. Tomu už dlouho před začátkem prací řada odborníků tvrdila, že použité dlaždice nemohou vydržet nápor autobusů a dalších vozidel. Brněnský architekt však kritiku odmítal a na pomoc si vzal i odborný posudek z dílny ČVUT.

Jenže realita inženýry usvědčila z omylu. Část závad byla odstraněna v záruční době, ta ale již skončila. Mnohokrát tak museli díry odstraňovat dělníci na náklady města.