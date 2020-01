Dotace pospíchají, pardubičtí radní plánují náhradní terminál u univerzity

Pozitivní pohled na tuto zprávu by mohl znít asi takto: Pardubičtí politici se rozhodli zvelebit další kus města a chtějí nedaleko hlavního sídla univerzity postavit malý autobusový terminál.

Bohužel zřejmě podstatně bližší realitě je ovšem tento: Radní hrubě nezvládají připravit dlouho slibované terminály Jih a B u vlakového nádraží a narychlo hledají místo, kde by postavili něco jako terminál, aby splnili požadavky Evropské unie na přidělení dotací.

„Město Pardubice se zavázalo, že během let 2014 až 2020 postaví z dotací Evropské unie dva terminály. Možná jsem starší člověk, ale nepamatuji si, že by mezi nimi byl právě terminál Univerzita,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl.

A primátor Pardubic Martin Charvát musel přiznat, že v původních plánech skutečně terminál na Hradecké ulici nebyl a že projekt vzniká vyloženě jen jako náplast za projekty, které se nestíhají.

„Je to pravda. Původní plán byl, že u nádraží postavíme terminál B a v záloze byl terminál Jih. Ve zlomových časech jsme se rozhodli tak, že pokud bychom nezískali peníze ze švýcarských fondů, tak jsme počítali i s tím, že by se přednádraží platilo z Unie. To nakonec nebylo třeba, takže máme jedno místo volné,“ připustil primátor z hnutí ANO s tím, že příprava daleko více potřebného terminálu Jih zatím drhne.

„Je to časově náročnější stavba. Příprava běží, ale nemáme ambice stihnout stavbu v tomto programovém období. Proto připravujeme tuto stavbu, abychom splnili kritéria dotací Evropské unie,“ doplnil Charvát.

Ovšem projekt je připravovaný velmi narychlo. Na to na posledním zasedání zastupitelstva upozorňoval třeba zastupitel za Piráty Vojtěch Jirsa.

„Projednal se projekt v komisi pro urbanismus a architekturu? Projednal se projekt na dopravní komisi? Dostali jsme všechny podklady i s navrhovanými změnami?“ ptal se zastupitel. „Ne. Z důvodu rychlosti,“ musel mu třikrát odpovědět úředník Jan Chvojka z Odbor rozvoje a strategie pardubického magistrátu.

„Předkládáme vám to v takovém stavu kvůli časovým důvodům. Musíme na projektu začít velmi intenzivně pracovat, jinak nemáme šanci stihnout získat stavební povolení a indikátory nenaplníme a bude to mít negativní vazbu i na druhý terminál,“ přiznal Chvojka.

To nebude terminál, ale opravené zastávky, zní z opozice

Další politici šli v kritice ještě dál. Podle zastupitele za ODS Karla Haase dokonce město žádný terminál stavět nebude.

„Důvodová zpráva vůbec neodpovídá realitě. Z celého terminálu zbudou normální opravené zastávky se zálivem. Nebudou tam nástupiště. Ubude cyklověž, ubudou služby pro cestující, mobiliář, vodní prvek. Přibude informační tabule, ale ta podle mě terminál netvoří. S prominutím vylepšíme dnešní budky zastávek a dáme tam nápis terminál. Nevím, jestli to v honbě za dotacemi má vůbec cenu,“ uvedl Karel Haas.

Podle odborníka na dotace Miroslava Janovského by však projekt peníze získat mohl. „Podle nás by kritéria mohla být naplněna, ale samozřejmě záleží na konečném produktu,“ uvedl Janovský.

„Tohle přece nemůže nikdo nazvat terminálem. Opravíme protilehlé zastávky MHD, to je všechno,“ oponoval však architekt a zastupitel za Pardubáky Milan Košař.

Nicméně politici nakonec většinou 27 hlasů schválili projektový záměr, a úředníci tak mohou začít připravovat stavbu „neterminálu“ na Hradecké ulici.