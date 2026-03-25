Zpráva se po sociálních sítích šíří od soboty 21. března. Ve Svítkově podle ní řidič černé dodávky láká děti do auta. Ve skutečnosti v ulici Ke Stájím zastavilo vozidlo, ze kterého vystoupil muž a šel vynést odpadky.
„Následně zde mluvil s nezletilým chlapcem, který si hrál ve skupině dalších dětí. Policie zná totožnost řidiče i dítěte a nejedná se o žádnou černou dodávku,“ řekla Janovská.
Policie aktuálně prošetřuje další okolnosti události, patrně jde o jedno velké nedorozumění.
Zároveň apeluje na rodiče, aby poučili své děti, jak se mají chovat, když jsou venku samy, případně když je osloví cizí člověk.
„Nikdo tím nic nepodcení, ale dosud zjištěné skutečnosti nenasvědčují tomu, že by dětem v dané lokalitě hrozilo nějaké nebezpečí,“ dodala Janovská.