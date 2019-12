Školku se šizenými porcemi navštívila hygiena, vedoucí skončila

Nejen šizené porce a nekvalitní potraviny, ale i nepořádek a chaos. S takovým závěrem odcházeli kontroloři hygienické stanice z MŠ Korálek.

„Byla nalezena řada věcí, která nesouvisí s provozem kuchyně. V regálu na skladování brambor ležela pumpička na kolo, kartonové krabice, v šatně na podlaze monitor počítače, zimní sportovní obuv, nečisté hadry a další věci, které znemožňují řádný úklid,“ stálo například ve zprávě hygieniků, kterou má iDNES.cz k dispozici.

Je v ní také uvedeno, že kuchařky měly znečištěné oděvy a prostředí kuchyně nebylo v dobrém stavu.

To dokresluje i výpověď bývalé kuchařky. „V kuchyni jsem pracovala v roce 2016 a už tehdy jsem byla překvapená nedodržováním hygieny a výživy v této školce. Děti dostávaly malé porce, pečivo s minimální vrstvou pomazánky a hlavně bezmasá jídla,“ řekla bývalá zaměstnankyně školy. Přitom se podle ní maso objednávalo a v dostatečném množství.

Celá věc vyšla najevo na říjnovém zastupitelstvu města, kde zazněla prvotní stížnost rodičů.

„Jedná se zejména o vařená jídla, která jsou dětem servírována v miniporcích, velmi často jde o jídla nedochucená. Téměř také neexistuje vrstva másla či pomazánky na svačině, podává se zkažené ovoce a naprosto neodpovídající množství přílohy či dokonce masa a hlavních surovin,“ stojí například ve stížnosti.

„Je to neskutečný hnus a ostuda města,“ prohlásil tehdy na jednání Petr Makrlík, jenž přišel na problém upozornit. Aktuálně je členem výboru, který rodiče vytvořili a dohlíží na celou situaci.

V současné době dětem jídlo dodává ZŠ Dubina a podle rodičů je vše v pořádku.

Dosavadní vedoucí jídelny v Korálku Jana Pfeiferová podle rodičů podala výpověď a ke 4. prosinci přestala ve školce pracovat. Skončit by měli i ostatní zaměstnankyně, ty jsou však v současné době v pracovní neschopnosti.

Na neschopence jsou od listopadové schůze všech rodičů a zastupitelů města, na které bylo poukázáno na dlouhodobé problémy.

Opoziční politici chtějí do jídelen poslat peníze z MHD

Na špatnou situaci v jídelnách pro děti upozornili na tiskové konferenci i zastupitelé za opoziční sdružení Pardubáci společně. Podle nich je nezbytné zlepšit úroveň stravování v mateřských a základních školách v Pardubicích.

„Měly by vařit z kvalitnějších potravin, jídlo by také město mohlo víc dotovat. Peníze na to chce sdružení získat zrušením jízdného zdarma pro seniory nad 70 let, které bylo zavedeno od letošního září. Důchodci by měli platit stejně jako před tímto datem, kdy bylo roční jízdné 430 korun,“ uvedl lídr Pardubáků František Brendl s tím, že krokem by se ušetřilo 11 milionů korun.

„Ty bychom mohli přesměrovat na podporu kvality potravin a umožnit nakupovat kvalitní a regionální suroviny,“ doplnil Brendl, podle kterého je smutné, že na šlendrián v MŠ Korálek musel upozornit rodič dítěte a to ještě anonymně.

Základní a mateřské školy město podle primátora Martina Charváta (ANO) město podporuje výrazně. Dává do nich o 130 milionů korun víc, než dostane od státu na základní školy.

Senioři takové výhody nemají, proto jim město dalo jízdné zdarma. „Pro nás senioři jsou skupina občanů, která z hlediska služeb čerpá nejméně peněz. Čtyři roky jsme byli oslovováni senior kluby, abychom pro ně aspoň tohle udělali. Jsem rád, že jsem to prosadili,“ řekl primátor s tím, že návrh Pardubáků společně proto nepodpoří.

Předložit k projednání ho chtějí v zastupitelstvu v lednu či únoru příštího roku. Změna ceny jízdného v MHD by mohla vstoupit v platnost v létě, úspory by měly být vyhrazeny pouze pro školní zařízení.

Jakou má myšlenka mezi ostatními zastupiteli podporu, není jasné. Podle Brendla by politici měli uvažovat racionálně, stejně tak důchodci by se podle něj neměli zdráhat nepřímo přispět svým vnoučatům na jídlo ve školách.