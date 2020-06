Pardubice napumpují do přeměny mlýnů 350 milionů korun

Přestavba a nástavba budou stát 254 milionů, vybavení a pomůcky dalších 97 milionů.

Likvidace brownfieldu nabere brzy dynamiku. Pardubičtí zastupitelé schválili masivní investici v hodnotě 351 milionů korun. Za ně se vybudují městská galerie a také velké polytechnické dílny.

„Přípravné práce trvaly od roku 2015,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký, který má projekt na starosti.

„Uvědomuji si, že doba je riziková, ale ten projekt je výjimečný, sdružuje tři investory, pomůže městu z pohledu architektury, navíc investujeme díky polytechnickým dílnám do své budoucnosti,“ doplnil Rychtecký, který pro návrh získal silnou podporu.

A to i přesto, že část zastupitelů upozorňovala na poměrně vysoký výdaj v ekonomicky nejisté době, který navíc rozpočet města bude zatěžovat i v dalších letech.

„Je to projekt, který potřebujeme udělat kvůli podmínkám Unie. Projekt se mi také líbí, ale v tuto chvíli mám trochu obavu dát do toho 150 milionů korun z rozpočtu města. Mám strach, abychom měli i na další projekty,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl, který upozornil na to, že zdaleka ne celou stavbu pokryjí dotace z Evropské unie.

Dalším politikům pak vadilo, že radní nepředložili analýzu, co tak masivní investice bude znamenat pro v době krize zle zkoušený rozpočet města.

„Záměru chybí ekonomický dopad stavby na rozpočet radnice. Předkládáme ho v době krize, kdy se propadají příjmy města. Mrzí mě, že už o tom tady mluvím počtvrté. Nemáme stále inventuru výdajů na investice i provoz. Vedení města nás staví do situace, schvalte to a na peníze se neptejte, protože nic nevíme. To je tristní situace,“ uvedl zastupitel Karel Haas z ODS, který stejně jako Klimpl nepodepsal na rozdíl od většiny kolegů z partaje koaliční smlouvu.

Velkorysý projekt se prodražuje

V neposlední řadě se mluvilo i o tom, jak je možné, že původní odhadovaná cena díla stoupla ze 150 milionů korun o dalších 200. „Chtěl bych poděkovat za přípravu náročného projektu. Neodpustím si ale poznámku, že i tento projekt se nám po dalších upřesněních nadále velmi výrazně prodražuje. To se bohužel stává i u dalších plánů města,“ uvedl lídr opozičních Pardubáků František Brendl.

„Všechny peníze, které nakonec potřebujeme navíc, budou utraceny smysluplně. Budou tam velmi vyspělé špičkové technologie,“ odpověděl Jakub Rychtecký.

Podle primátora města Martina Charváta z ANO za zvýšením ceny stojí i to, že původní projekt třeba nepočítal s napojením dílen a galerie na okolní ulice. „Ke zvýšení ceny došlo po revizi projektové dokumentace. Kromě investiční části se rozšířilo i vybavení. Původní projekt také nepočítal s úpravou veřejného prostranství a napojením na inženýrské sítě,“ řekl Charvát.

Pardubice získají na projekt z evropské dotace asi 208 milionů korun, soutěž na stavební firmu zatím nebyla vypsána. Práce by mohly skončit na podzim 2022. „Nechci, abychom projekt schvalovali kvůli dotacím, ale kvůli tomu, že ho chceme,“ dodal Rychtecký.

Automatické mlýny postavené podle návrhu architekta Josefa Gočára jsou národní technickou památkou. Mlýny přestaly vyrábět na konci roku 2013. V roce 2016 koupili areál za 22 milionů korun manželé Smetanovi, kteří o dva roky později městu prodali malou část areálu a projektovou dokumentaci za 15,5 milionu korun.

Navíc další objekty v roce 2017 koupil od manželů kraj pro Východočeskou galerii, který za ně zaplatil dalších 20 milionů.

V této souvislosti musí daňovým poplatníkům z Pardubic poměrně hořce znít informace, která říká, že pardubičtí zastupitelé v září 2014 odmítli odkoupit od firmy Good Mills celý areál mlýnů za pouhých 25 milionů korun. I když tehdejší primátorka Štěpánka Fraňková za nákup silně bojovala, podporu na radnici tehdy nenašla.