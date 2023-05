Pilot přistál na mrakodrapu, na Aviatické pouti ukáže superkrátká přistání

Jak vznikl nápad pokusit se přistát na střeše mrakodrapu?

Jeden z mých projektů v roce 2018 bylo přistání na dřevěné molo, které jsem uskutečnil s letadlem Carbon Cub. Zamiloval jsem si ho. Slyšel jsem, že se tomuto letadlu říká helikoptéra pro chudé lidi. Protože se tenhle projekt líbil a byl úspěšný, můj manažer v legraci navrhl, že když máme helikoptéru, udělejme s ní nějaký kousek pro helikoptéry. Pilotuješ letadlo, ale zkusíš s ním něco, co je vlastní helikoptérám. A tak jsme začali uvažovat o tom zkusit přistát na nějakém heliportu. Ten nejznámější určený pro vrtulníky je na střeše dubajského hotelu Burdž al-Arab. Takže to vlastně vzešlo z takového vtipu.

Na přistání jste se připravoval dva roky. Jak probíhal trénink?

Brzy poté, co jsme nápad přistát začali brát vážně, jsme odletěli obhlédnout místo. Když jsem se vrátil domů, nakreslil jsem kolem letadla kruh o průměru heliportu v Dubaji a začal promýšlet, zda se do kruhu pro heliport, který měl 27 metrů, se svým strojem vejdu. Zkoušel jsem různé techniky přistání, viděl jsem spousty videí na YouTube, jak piloti nalétávají na heliport, studoval jsem nejlepší pozice pro přistání. Měl jsem kolem 650 přistání různými způsoby na třech různých letištích v Polsku, USA a Dubaji. Mnoho tréninkových hodin a přípravy, přemnoho..

A k tomu jste studoval na univerzitě.

Začal jsem studovat na vysoké škole a brzy poté naskočil do Red Bull Air Race. Měl jsem šest závodů a stihl jen tři semestry. Nejtěžší bylo najít čas navštěvovat univerzitu. Abych měl čas na létání, musel jsem studium přerušit.

Byl jste připravený i na variantu, že se přistání nezdaří?

No, jistě, absolutně. Ještě před přistáním jsme připravili video o tomto projektu. Vždycky to může nevyjít. Když se podíváte na video z úterý, vypadá to jednoduše, přiletím, dosednu na heliport, paráda. Ale třeba v pondělí byly silné turbulence. Hrozilo, že nad letadlem nebudu mít kontrolu. Byli jsme připraveni i na variantu, že to kvůli počasí nevyjde, zabalíme to a pojedeme domů. Den předem jsme museli měnit plány, zastihly nás změny větru, jeho síla se měnila. Dost důvodů pro to, aby to nevyšlo.

Proč je Carbon Cub pro přistání na přesnost vhodný?

Pro tenhle nápad je to jedno z nejlepších letadel. Předně je z něj perfektně vidět, všude kolem jsou okna, dobrý pohled na kola je důležitý. Postup, jak a kudy poletím, se zde dá dobře naplánovat. Ono to možná tak nevypadá, ale je to velká pomoc. Letadlo je stabilní, lehké a dobře se zastavuje. To jsou ty největší přednosti, které jsem si u letadla mohl přát.

Co uvidí ve vašem podání diváci na Aviatické pouti?

Tohle bude první show, kterou ukážu v Evropě. Návštěvníci Aviatické pouti tedy uvidí speciální premiéru. Můj stroj je jediný na světě, s nímž někdo dělá leteckou akrobacii. Předvedu ukázku krátkých vzletů a přistání. Pak ukážu, co tenhle typ letadla umí ve vzduchu.

Po Aviatické pouti se přesunujete do Ameriky. Chystáte se pokořit opět střechu nějakého mrakodrapu?

Jedu tam jen na otočku. Nechci získat nálepku pilota, který přistává na různých površích a místech. Jsem akrobatický pilot a chci konkurovat americkým air show.

Už jste v Čechách vystupoval?

Někdy v minulosti jsem byl v Hosíně u Českých Budějovic na tréninkovém kempu Martina Šonky. To byla myslím moje první letecká účast v Čechách.

Čechy ve vás prý zanechaly dojem už v dětství. Skutečně si pamatujete v Otrokovicích vyráběný Zlin Z-50LS a akrobatické vystoupení Janusze Kaspereka?

Ano, na to vystoupení Janusze se skutečně pamatuji. Navíc můj kamarád má Zlín Z-50LS v pěkném stavu ve svém hangáru. Já tohle moderní karbonové letadlo prostě miluju. Zlíneček je jako americký cadillac, je stejně tak krásný. A ten pocit, když dosednete do trávy...