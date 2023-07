Pardubice mají problém s Tyršovými sady, primátor tam chce strážníky na koních

Zmlácená mladá žena nebo nahý muž provádějící hygienu za bílého dne uprostřed promenády. Tyršovy sady v centru Pardubic v poslední době zažily věci, které se těžko mohou někomu zamlouvat. Podle primátora Jana Nadrchala (ANO) je potřeba, aby se strážníci na městský park více zaměřili.

„Neříkám, že se v Pardubicích odehrává něco výjimečného nebo nějaké drama, ale těch incidentů přibylo. Při rozhovoru se šéfem městské policie jsem požádal, aby strážníci do parku chodili častěji. Požádal jsem je i o to, aby ke kontrole parku více používali koně. Jednak si myslím, že to bude atrakce pro návštěvníky a pak ze sedla budou mít lepší přehled o situaci na místě,“ uvedl primátor Nadrchal.

Podle něj více přestupků proti veřejnému pořádku k létu patří, ovšem všechno musí mít nějaké meze. Asi nejvíce emocí vyvolal případ, kdy se hned první červencovou sobotu u Anenského podjezdu poprali Romové a Ukrajinci. Následně se druhý den konala v Pardubicích velká demonstrace Romů, kteří požadovali větší bezpečnost pro svoje rodiny.

Jen o pár dní později zase mělo pět dívek přepadnout v Tyršových sadech osmnáctiletou ženu, zmlátit ji a okrást. „Záchranáři po ošetření transportovali mladou ženu do pardubické nemocnice na chirurgické oddělení,“ uvedla Alena Kisiala, mluvčí ZSS Pardubického kraje pro TV Nova, která o případu informovala jako první.

V parku měly útočit nezletilé dívky

Sama postižená i její rodiče přitom na kameru mluvili o tom, že útočily dívky ve věku 13 až 14 let a určitě ne poprvé. Mladé ženě při napadení měly ukrást 1500 korun. „Zda se dotyčné dopustily i v minulosti obdobného protiprávního jednání, je předmětem dalšího prověřování,“ uvedla Andrea Muzikantová, tisková mluvčí Policie ČR v Pardubicích.

Podle primátora Nadrchala se nedá mluvit o tom, že by snad v centru města řádil dívčí gang, ale situaci nechce podcenit. „Tento incident byl zřejmě zatím nejvážnější a i kvůli němu chci, aby se městská policie na park více zaměřila,“ uvedl primátor z hnutí ANO.

A strážníci mohou v parku odhalit leccos. Minulou neděli u veřejného pítka přímo na promenádě prováděl velmi poctivou hygienu nahý muž. Měl s sebou šampon, ručník, vše potřebné. Prý chtěl ušetřit doma za vodu.

„Oznámení o nahém muži v pardubických Tyršových sadech přijali strážníci v neděli večer. Bohužel zjistili, že to tak skutečně je. Muž prý takhle šetří za vodu doma. Ekonomickou rozvahu jsme trochu potopili. Strážníci mu udělili blokovou pokutu ve výši pět tisíc korun,“ uvedl tiskový mluvčí pardubické městské policie Jiří Sejkora.

Podle primátora je dalším krizovým místem poměrně hodně schované prostranství mezi Palácem Pardubice a hotelem Labe. Mají se tam scházet party mladých lidí, kteří otravují život svému okolí.

„Na toto místo jsem zaregistroval několik stížností. Zatím jsme se dohodli, že tam posílíme kamerový systém,“ doplnil primátor, podle kterého může současný stav zhoršovat probíhající šachový festival Czech Open. „Přece jen je město plné cizinců, mladých lidí. Věřím, že se vše brzy vrátí do normálu,“ dodal.