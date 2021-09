Dostavba křižovatky u nádraží je hotová, kruhový objezd se však dál ucpává

Za provozu a v omezeném prostoru. Takové podmínky měli k dispozici stavbaři, kteří od října 2019 přestavovali křižovatku Palackého. V pondělí ji zástupci stavební firmy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) slavnostně zprovoznili, ačkoliv řidiči nově vybudované pruhy využívali již zhruba dva týdny.

I při samotném otevření se však projevilo, že také po dokončení stavby má průjezd této části Pardubic stále své „mouchy“.

Problematickým bodem zůstávají kolony tvořící se u okružní křižovatky u Lidlu. Ta sice není přímo na hlavní trase rozšířeného úseku, ale byla součástí celé přestavby.

V jejím průběhu byl sice kruhový objezd zrekonstruován a doplněn o samostatný bypass usnadňující jízdu od nádraží na Hradec Králové, v opačném směru však doprava stále neproudí plynule. Potíž je pořád v prostoru před nádražím, kde tamní světelná křižovatka nemá dostatečnou propustnost, a tak auta stojí často až ke „kruháku“, který se ucpává.

„Křižovatka u nádraží je obrovským problémem. Přednádraží se sice postavilo hezky, ale chybí tam jeden jízdní pruh. Tam by určitě rozšíření pomohlo. Křižovatka není dostatečně kapacitní,“ uvedl ředitel pardubické pobočky ŘSD Bohumil Vebr.

Ačkoliv ŘSD ve spolupráci s dopravním podnikem upravilo intervaly na semaforech, zácpy to nezmenšilo. Příval osobních aut před nádražím podle Vebra ještě vzrostl kvůli uzavírce nadjezdu u nemocnice.

„To sem svádí další dopravu. Spousta řidičů byla zvyklá jezdit od Chrudimi přes Nemošice, kudy se nyní nedostanou. Kvůli tomu tady přibylo hodně aut,“ upozornil Vebr.

Kolony jsou však způsobeny i četným provozem nákladních aut. Ta mají zmizet po zprovoznění léta odkládaného obchvatu mezi Globusem a Dubinou.

Mimoúrovňová křižovatka Palackého usnadní průjezd řidičům na silničním tahu Chrudim - Hradec Králové.

„Severovýchodní obchvat nám z této křižovatky vymístí téměř všechnu kamionovou dopravu. Pak to zde bude plně funkční i v tom stávajícím tvaru,“ řekl Vebr. Provoz na křižovatce Palackého by měl částečně polevit také díky otevření dálnice D35 z Opatovic do Časů, k němuž dojde v prosinci.

Přestavbu křižovatky Palackého měli řidiči pod drobnohledem, jelikož probíhala za omezeného provozu na Hradubické. „Provoz je vždy největším rizikem staveb ve městě. Pořád tu jezdí auta a bylo pro nás komplikované bezpečně oddělit naše lidi od provozu. Ale povedlo se a nezaznamenali jsme tady jediný úraz,“ uvedl ředitel společnosti Skanska Michal Jurka.

Firma dostala za práce od ŘSD bezmála 190 milionů korun. Kromě rozšíření cca kilometrového úseku vznikl nad sjezdem od Hradce do centra nový most. Druhý sousední z roku 1992 ale prošel jen rekonstrukcí. Byť zvnějšku vypadá jako nový, jeho kostra je původní. ŘSD tím ušetřilo náklady.

„Most nebyl v havarijním stavu, aby bylo potřeba stavět nový. Tím zásahem se zvýšila jeho životnost,“ uvedl Jurka.

Křižovatka bude pod dráty

Práce v okolí křižovatky ještě zcela nekončí. Dopravní podnik zde totiž bude v blízké době budovat trolejové vedení, čímž zajistí spojení trolejbusů z Dukly k nádraží. ŘSD během stavby připravilo sloupy na osazení drátů.

Vozy MHD budou od Parama k nádraží sjíždět po svém vlastním sjezdu, který dříve sloužil všem řidičům. Sjezd měl být sice původně zrušen, ale dopravní podnik se domluvil se silničáři na jeho zachování pro potřeby jízd MHD.

Rozšířením křižovatky a přilehlého úseku bylo završeno zkapacitnění silnice I/37 u Parama. Od křižovatky se silnicí I/2 u závodiště vede „Hradubická“ do Hradce již ve čtyřech pruzích. ŘSD výhledově počítá s prodloužením čtyř pruhů až k Chrudimi. „V současnosti se připravuje vyhledávací studie, ale myslím, že rozšíření je reálné,“ sdělil Vebr.