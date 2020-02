Léta příprav skončila, zničená Dělnická ulice se začala opravovat

Pokud by v Pardubicích existovala soutěž o nejvíce zničenou silnici, už roky by na čelních místech žebříčku trůnila Dělnická ulice v Černé za Bory.

Na tankodrom, po kterém každý den projedou stovky aut, si lidé z tamních firem stěžují už pět let. „Chtěli jsme po radních, aby dali silnici do slušného stavu, vždyť tu není ani osvětlení, povrch neodpovídá standardům. Bylo nám ale řečeno, že město nemá peníze a že se nic neplánuje,“ uvedl v roce 2015 tehdejší generální ředitel firmy T-CZ Martin Kouba.

Jenže politici na to tehdy odvětili, že to rychle nepůjde, že je problém s pozemky. Ty totiž patřily hned 40 různým majitelům a nebylo lehké je získat. „Na radnici se však už chystá výzva pro majitele pozemků v Dělnické ulici, aby svá vlastnická práva převedli na město. Až tak učiní, bude možné začít s opravou, dříve to nejde,“ uvedla v září 2016 nedávno odstoupivší náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Nakonec se však politikům a úředníkům podařilo získat všechna náležitá razítka a v Černé za Bory se skutečně koplo do rozpukané silnice. „Během následujících osmi měsíců bude zrekonstruována silnice v Dělnické v úseku od Průmyslové po Holandskou ulici a ulice K Silu od Průmyslové po Dělnickou ulici, včetně části stezky pro chodce a cyklisty, pět autobusových zastávek, chodníky a veřejné osvětlení,“ uvedla tisková mluvčí pardubického magistrátu Nataša Hradní s tím, že celkem bude opraveno více než 1200 metrů cest, které dostanou živičný povrch.



„Na chodníky bude položena zámková dlažba a zálivy zastávek budou vydlážděny žulovými kostkami. Do chodníků a zastávek budou zabudovány prvky umožňující užívání osobami s omezenou schopností orientace a pohybu,“ řekla mluvčí.

Stav vozovky je katastrofální, přiznává Charvát

Logicky největší radost z opravy silnice, na které nechybí třeba ani polorozpadlé železniční přejezdy po dávno zavřených vlečkách, budou mít právě lidé, kteří po ní denně jezdí do práce.

„V této lokalitě působí řada firem. Některé plánují další rozšíření, a dopravní napojení je tak pro ně klíčové. V současné době je komunikace až nadlimitně zatížena kamionovou dopravou a její stav je katastrofální,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Podle něj nakonec magistrát bude stát oprava jen osm milionů, na zbytek dostane dotaci. „Zkvalitnění dopravní infrastruktury je, nejen pro firmy, které zde působí, ale i pro město, důležité. Stavba je investicí města, podařilo se nám na ni ale získat dotaci z národního programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury ministerstva průmyslu a obchodu ve výši více než 20 milionů,“ dodal.

I primátor přiznává, že připravit opravu relativně krátké ulice bylo daleko složitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Komplikace pak vyvolá i samotná stavba.

„V průmyslové zóně sídlí řada firem a sladit práce tak, aby co nejméně zasáhly do jejich činnosti, nebylo snadné. Jsem rád, že se nakonec vše podařilo,“ řekl Charvát.

Právě kvůli zachování obslužnosti průmyslové zóny není možno Dělnickou ulici po dobu stavby uzavřít. Práce se tak budou dělat za částečného provozu, zvlášť levý a zvlášť pravý jízdní pruh tak, aby byla zajištěna cesta do firem v lokalitě i vjezd vozidel integrovaného záchranného systému.

V průmyslové zóně v Černé za Bory v současné době na ploše 139 hektarů působí více než 40 firem, do nichž dojíždí za prací asi pět a půl tisíce lidí. Dělnickou ulicí denně projede na 340 kamionů.