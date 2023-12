Pardubická třída Míru je zase napadrť. Dlažba se pod vozy MHD dál láme

Když ulicí projíždí trolejbus, člověk má pocit, že je někde u mlýna. Klap, klap, klap ozývá se zvuk, jak poskakují dlaždice pod těžkým strojem. Takový akustický doprovod každé jízdy má však své následky. Dlaždice se ulamují a vyskakují.

„Pohled na třídu Míru je žalostný. Navíc je to velmi nebezpečné pro cyklisty. S tímhle něco musíme dělat,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Dělníci se snaží třídu opravovat prakticky neustále. Vidět to ale moc není. „Naši lidé jsou tam každý týden. Snaží se to opravovat. Ovšem stačí jeden větší déšť, podloží se vymele a je to zase špatné,“ posteskl si starosta prvního městského obvodu Filip Šťastný z ANO.

Město Pardubice tak už připravuje generální opravu třídy Míru. Varianty dalšího postupu představí radní nejspíše už tento týden. „Máme připraveno více variant, budeme o nich rozhodovat brzy. Musíme si to ujasnit, má to spoustu pro, má to spoustu proti. Víc to komentovat nebudu, jednáme s dopravním podnikem, jednáme s městským obvodem I,“ řekl pro ČTK náměstek primátora Jan Hrabal z ANO.

Cyklisté mají zničené ráfky, řidiči podvozky

Město třídu opravovalo za evropské dotace v letech 2013 až 2014. Brzy se ukázalo, že žulová dlažba se rychle špiní a nejde vyčistit. K tomu se kvádry začaly vlivem těžké dopravy vylamovat a ulamovat.

„Stačí však výrazná změna počasí, hodně deště, aby se pod dlažbu dostala voda, a desetitunové trolejbusy dlažbu rozviklají. Ulámou se rohy dlažeb. Jsou tam už škodní události, kostky se vzpříčily, cyklisté mají poškozené ráfky a řidiči podvozky vozidel,“ řekl opoziční zastupitel a bývalý náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš z ODS.

Část komunikace ze svého rozpočtu město loni a letos už opravilo. Oprava v okolí věžáku Magnum spočívala v tom, že dlažba už neleží ve štěrkovém loži, aby se nemohla viklat, je upevněná s podkladní vrstvou, spáry nepropouští vodu a drží dlažbu přilepenou k sobě. Rekonstrukce skončila v létě. Ještě radikálněji k tomu radnice přistoupila ve Sladkovského ulici, kde dlažba putovala pryč a nahradil ji beton. „Uvidíme, jestli to přežije první zimu,“ uvedl k novince na třídě Míru Kvaš.

Řešení: konec trolejbusů

Podle Kvaše by město mělo co nejrychleji zakázat trolejbusy na třídě Míru, aby dlažbu dál nedevastovaly. Ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán připustil, že MHD bude muset třídu Míru opustit, protože její stav se poměrně rychle zhoršuje. Otázkou pak je, jestli to bude dočasné, nebo trvalé řešení. Někteří politici chtějí, aby třída Míru byla plně pěší zónou.

„Třída Míru se bude muset opravit. My máme jedinou oficiální možnost, a to k 10. prosinci, kdy je celostátní změna jízdního řádu a kdy můžeme vyklidit prostor. A pak začít jezdit přes Sukovu třídu,“ řekl Pelikán. Vozy MHD nejsou podle něj viníkem, třída prý nebyla postavena pro velkou dopravní zátěž.

„Pro cestující bude případná změna znamenat, že linky 2 a 13 pojedou z náměstí Republiky po Sukově třídě bez zastavení a lidé budou moci vystoupit nejdřív u zimního stadionu,“ dodal Pelikán.